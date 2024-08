Senz’acqua per un tubo rotto al cantiere del ponte a Pracchia: "Disagi per residenti e turisti"

Forti disagi in gran parte del paese di Pracchia a causa della rottura di un tubo dell’acqua sul ponte su cui la Provincia di Pistoia sta svolgendo dei lavori programmati. Lavori che tra poco interesseranno anche l’altro ponte che attraversa il fiume Reno, posto a metà del borgo mentre quello su cui si è rilevato il danno all’acquedotto è posto all’inizio del paese, di fronte alla stazione ferroviaria. La rottura è avvenuta nel pomeriggio di ieri e ha creato disagi molto forti alla popolazione, che in estate aumenta considerevolmente in virtù di un paese vocato alla tranquillità. Oltre a residenti e villeggianti c’è da prendere in considerazione la presenza di Villa Chiara, una Residenza Sociale di notevole importanza, nella quale sono alloggiati 35 anziani non autosufficienti e nella quale, al primo piano l’acqua arriva con il contagocce, mentre al piano terra la situazione è migliore ma comunque insufficiente, tant’è che Publiacque, gestore dell’infrastruttura che rifornisce il paese, è stata immediatamente allertata. Lo stesso vale per l’albergo ristorante Melini, anch’esso posto nel centro del paese, al quale la mancanza di acqua sta creando non pochi problemi. Dure le critiche giunte da tutte le persone che sono nel paese: "Non ha senso, - hanno detto in tanti- programmare questi lavori in quella piccola parte di stagione turistica che è rimasta. Che sia stato rotto un tubo può anche essere semplicemente sfortuna ma fare questo tipo di lavori in estate non ha veramente senso, dovrebbe essere chiaro a tutti. Tra l’atro, dagli incontri tra popolazione e Provincia era emerso che i lavori sarebbero finiti a giugno e invece sono iniziati a luglio inoltrato, e ora sotto le ferie d’agosto, c’è il rischio che rimanga un solo operaio che farà solo la manutenzione del semaforo". La zona dov’è l’industria dell’Acqua Silva non è stata neppure sfiorata dal problema.

"Informiamo i cittadini del Comune di Pistoia – scriveva nel frattempo Publiacqua - che i problemi di approvvigionamento che si stanno registrando in località Pracchia sono determinati dalla rottura di una nostra condotta provocata da una ditta al lavoro per un altro ente. I nostri operatori sono già stati allertati per l’intervento. La situazione tornerà a normalizzarsi, salvo problemi tecnici ulteriori, entro la tarda serata. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo problema sta creando loro".

Andrea Nannini