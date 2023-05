"Senza telefono e senza internet L’odissea continua da due mesi"

Da più di due mesi senza collegamenti telefonici e internet. E’ l’enorme disagio che stanno subendo una decina di utenze in via Santini, non solo famiglie ma anche alcune attività commerciali e artigiane. Alcuni telefoni sono muti addirittura dall’8 marzo, altri da qualche settimana dopo e i collegamenti internet sono impossibili.

"Siamo completamente isolati e non sappiamo più cosa fare per questo ci rivolgiamo a La Nazione. I numerosi solleciti fino ad ora non hanno portato alla soluzione del problema – riferisce il signor Domenico, che si fa portavoce del disagio di tutte le utenze coinvolte –. Il ripristino del servizio viene rinviato di volta in volta dalla compagnia telefonica, in media viene comunicata la riattivazione dopo una quindicina di giorni circa che poi, al successivo sollecito, vengono di nuovo prorogati".

"Non riusciamo a capire le ragioni del guasto, poiché ci vengono comunicati ogni volta problemi diversi e abbiamo la sensazione che ci sia un rimpallo di responsabilità. Tutto questo – evidenzia il signor Domenico a nome anche dei suoi vicini, tutti vittime di questo disservizio – compromette seriamente l’attività delle aziende della zona, penalizza notevolmente anche gli studenti e crea difficoltà nel funzionamento degli strumenti di sicurezza e sorveglianza".

I residenti in via Santini auspicano che finalmente venga trovata una soluzione perché sono esasperati dal prolungarsi dei disagi.

