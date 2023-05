Senza revisione e assicurazione Cinquecento multe in quattro mesi

In forte aumento i veicoli che circolano senza revisione, oppure senza assicurazione. E’ quanto emerge dal report della polizia municipale dal primo gennaio al 30 aprile 2023. Negli ultimi quattro mesi sono ben 439 le violazioni accertate per mancata revisione e 63 senza assicurazione. Da quanto riferisce la comandante della polizia municipale, Maria Pignatiello, per questi due tipi di violazione alCodice della Strada si registra un trend in crescita. Di particolare utilità in questi casi è il sistema di controllo e lettura targhe Targasystem. "Sono stati 35 i controlli con Targasystem finalizzati a mancate revisioni e mancate assicurazioni – spiega la comandante –. Oltre 50mila i veicoli controllati in presenza di pattuglia". Quanto ad altre violazioni, 84 sono per mancato rispetto del semaforo, 54 al superamento dei limiti di velocità, 40 per mancanza di documenti, 25 i guidatori beccati senza cinture e due violazioni rispettivamente per guida senza patente e guida con patente straniera. L’attività della Municipale nel primo quadrimestre dell’anno, inoltre, registra 29 sequestri amministrativi di veicoli (di cui uno confiscato), 5 fermi amministrativi, un veicolo straniero sequestrato e autorizzato al rientro nel paese d’origine e un veicolo straniero in stato di fermo amministrativo. Il comando ha trasmesso anche 14 notizie di reato alla Procura. Gli incidenti stradali rilevati da gennaio ad aprile sono 17. La comandante Pignatiello informa poi che è stata stipulata una convenzione tra il comune di Agliana e la società InfinityCar Clear Worl di Milano per il progetto ‘Ripuliamo la città’ che consiste nella demolizione di autoveicoli a costo zero e un servizio online gratuito per la gestione di pratiche di demolizione. La società si impegna a provvedere alla demolizione, a titolo gratuito, dei veicoli rinvenuti dalla polizia locale su suolo pubblico, suolo privato e sottoposti a fermo amministrativo nel comune di Agliana. Il servizio sarà gratuito purché dal veicolo non siano stati smontati e asportati pezzi e vi sia il verbale di rinvenimento di veicolo in stato di abbandono o di inutilizzabilità. Il servizio sarà rivolto anche alle ditte e loro dipendenti e avrà un banner dedicato sul sito del Comune, collegato al ‘Ripuliamo a città’ dove si potrà trovare un modulo per compilare la richiesta di demolizione.

Piera Salvi