Sempre più bravi, i successi del Musicale

Un’annata intensa, fruttuosa ed esaltante, quella appena terminata dal Liceo Musicale Forteguerri, sempre più integrato nel tessuto cittadino e sempre più partecipe della vita culturale della provincia. Molti gli eventi, i concerti e i concorsi che hanno visto protagonisti gli studenti, guidati dai loro insegnanti. Le numerose attività di fine anno sono iniziate con un doveroso omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della morte. Il 17 maggio, alle Terme Tettuccio di Montecatini, il coro coordinato dalle professoresse Paganin e Bartolozzi, l’orchestra di chitarre dei professori Bini e Pacini e l’orchestra d’archi con i professori Corsini e Di Bonaventura hanno dato vita a una serata di grande spessore, nell’ambito dell’evento "La Musica e i Carteggi di Puccini con la Famiglia Del Carlo", coordinata dalla professoressa Michela del Carlo e sotto l’egida dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia. In programma un arrangiamento per ensemble di chitarre di "Crisantemi", insieme a una serie di arie e al famoso coro a bocca chiusa da "Madama Butterfly", collegati da un serie di letture a cura della professoressa Sandra Pinna Pintor.

"È stato bellissimo ed emozionante – commenta Michela del Carlo –. Siamo ancora stupiti dal livello e dalla qualità delle esecuzioni". Nei giorni successivi alcuni allievi hanno partecipato alla 13° edizione del concorso nazionale "Città di Scandicci", con tremila studenti da tutta Italia. Lodevoli i risultati con numerose vittorie in diverse categorie (solisti, musica da camera, orchestra), tra cui il primo premio assoluto a Yao Sun, talentuoso soprano. E poi, nell’edizione 2024 delle Barocchiadi dell’Accademia Gherardeschi, il Liceo ha rappresentato la città di Pistoia in una competizione che ha visto sfilare giovani musicisti da tutta Italia. Alcuni studenti del Forteguerri sono rientrati nell’albo d’oro classificandosi primi nelle loro categorie (solisti e musica da camera) e ottenendo anche una borsa di studio. Nello stesso giorno, il 1 giugno, al Bolognini il primo concerto di fine anno. Il coro, diretto da Elena Bartolozzi e Francesca Paganin, ha messo in scena un medley dedicato ai personaggi malvagi dei film Disney. Insieme a loro, l’orchestra di chitarre con un omaggio a Puccini e una scelta di brani ispirati ai lavori più interessanti della musica pop del ‘900, e gli archi, con brani barocchi e concerti solistici. Gran finale con l’orchestra di fiati e percussioni, formazione nata a inizio anno per volontà dei professori Alessio Donnini, Elena Lala, Luca Magni, Francesca Simonelli e David Mazzei. Diretta dalla professoressa Simonelli, l’orchestra ha presentato "Libertango" di Astor Piazzolla, estratti dai "Carmina Burana" di Carl Orff, passando attraverso il repertorio dei Blues Brothers fino alle note speziate e ai ritmi incalzanti delle "Arabian Dances". Felicissima la preside Anna Maria Corretti che alla fine del concerto (presentato da Sofia Casadei e Cosimo Panconi. allievi del laboratorio teatrale del Forteguerri) ha detto: "Sono orgogliosa di voi". Il 6 giugno a Monteoliveto si è svolta "Alumni", promossa dagli "Amici del Forteguerri", che ha visto la partecipazione dell’orchestra d’archi e percussioni. E la sera di giovedì 13 giugno, al Parco Pertini, coro, orchestra d’archi e orchestra di fiati apriranno l’estate aglianese. "Una grandissima soddisfazione – commentano Marco Corsini ed Elena Lala–. Ancora una volta gli studenti del Liceo Musicale potranno dar prova del loro talento e della loro poliedricità".

Chiara Caselli