"Sempre accanto a chi ha bisogno"

Anche nel mese di agosto la Misericordia di Agliana continua a erogare i servizi alle persone con maggiori difficoltà, come chi ha necessità della consegna dei farmaci e della spesa a domicilio. Il servizio si può richiedere al 349.2211887. I tanti volontari, opportunamente formati, garantiscono anche in agosto, giorno e notte, la copertura delle emergenze sanitarie, in convenzione con il 118, il trasporto degli infermi, per visite specialistiche e terapie, sia con mezzi ordinari, sia con mezzi attrezzati, l’assistenza nelle manifestazioni dove è richiesta la presenza di un’ambulanza. Inoltre, viene svolto anche il servizio all’Emporio solidale, nella sede storica di via Matteotti, gestito con la Caritas parrocchiale di San Piero. "La Misericordia di Agliana non chiude per ferie non è uno slogan d’effetto – fa sapere la Confraternita – ma la testimonianza dell’infaticabile attività e la molteplicità dei servizi che, giorno e notte, i volontari della Confraternita svolgono anche durante il mese di agosto". Il governatore, Franco Benesperi, ringrazia tutti i volontari per l’impegno quotidiano, 24 ore su 24, profuso a favore della popolazione: "Soprattutto quella anziana, che sta subendo, più degli altri, le conseguenze negative legate alle alte temperature. Mi preme lanciare un appello per sensibilizzare la comunità aglianese affinché continui a essere vicina e solidale con la Misericordia. Abbiamo bisogno di nuovi volontari, per garantire anche in futuro servizi sempre efficienti, ma sono necessarie anche maggiori risorse economiche, per fronteggiare l’aumento generalizzato delle spese, oltre a quelle per il mantenimento degli automezzi, che incidono negativamente sul nostro bilancio".

Piera Salvi