Sei milioni per il rischio idraulico. Ma i proprietari sono perplessi: "Niente per la cassa di espansione"

"Ci auguriamo che i sei milioni di investimenti idraulici previsti in Valdinievole non siano solo propaganda elettorale". Non le mandano a dire i proprietari terrieri del padule dell’associazione Terra Nostra Unita in risposta a quanto dichiarato a mezzo stampa nei giorni scorsi dal Consorzio 4 Basso Valdarno. "Ci congratuliamo con il presidente Eugenio Giani e il presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno Maurizio Ventavoli – fanno sapere in una lettera aperta i padulini – per gli importanti finanziamenti concordati per gli interventi idraulici nella Valdinievole. Ci auguriamo davvero che non sia una delle consuete forme di propaganda pre-elettorale dal momento che, guarda caso, si parla di lavori che nella migliore delle ipotesi partiranno tra oltre due anni. Ci rincresce però che non sia stato preso in considerazione alcun investimento per il cratere (cassa di espansione) del Padule di Fucecchio, e che ogni volta che siamo a richiedere degli interventi idraulici importanti in tale area ci venga riferito, sia dal presidente del Consorzio Ventavoli, che dai suoi funzionari, di non avere autorizzazioni e fondi in programma per tali necessità".

I problema principale sollevato dai proprietari terrieri è il consolidamento degli argini, sul quale l’associazione era già intervenuta nei giorni scorsi mettendo in evidenza anche come l’unica strada di accesso a determinate proprietà non fosse ancora transitabile. "Vorremmo ricordare a codesti illustri politici amministratori – proseguono – come sia poco efficiente ogni opera di consolidamento o di rimodellazione delle arginature dei torrenti e canali a monte del Padule di Fucecchio, laddove la medesima area, e cioè la cassa di espansione della Valdinievole, non sia messa nelle condizioni idrauliche di ricevere e defluire le acque raccolte dalla Valdinievole e dalle colline soprastanti, in quanto, in tal caso, sarebbero investimenti e sforzi di valore idraulico relativo, come spesso accade in taluni investimenti pubblici. A ogni buon conto, se Nostro Signore ce lo permetterà, fra 2-3 anni vigileremo su ciò che oggi propagandisticamente pubblicizzate che sarà fatto".

Arianna Fisicaro