Seguito anche sui social: e voi che cosa ne pensate?

Noi abbiamo molto da dire! Quest’anno con la nostra professoressa Monia Leone abbiamo analizzato il testo delle nostre canzoni preferite: ognuno ha scelto una canzone, commentandone il significato e spiegando perché l’avessimo scelta. Alcuni di noi amano il ritmo e il suono, altri si fanno trasportare dal testo, immedesimandosi o vivendo nuove sensazioni. Questa attività ci è piaciuta così tanto che abbiamo deciso di farla anche con le canzoni del Festival. Ne abbiamo parlato in classe e abbiamo analizzato i brani dei 30 cantanti. Ma perché non coinvolgere anche i nostri amici e parenti? Ci è sembrato interessante fare delle interviste sull’evento che ha lasciato incollati alla televisione migliaia di persone. Abbiamo intervistato 60 persone, di queste il 91% ha seguito Sanremo e dichiara che gli è piaciuto. Quando abbiamo chiesto se la propria canzone preferita fosse arrivata tra le prime cinque, abbiamo ottenuto dati più discordanti. Non tutti, infatti, sono rimasti soddisfatti della vittoria: per un 54% la canzone preferita non è arrivata tra i cinque finalisti, e molti nostri coetanei hanno apprezzato canzoni cantate da artisti della vecchia generazione (29%). Sanremo rappresenta la nostra Nazione e in questi anni è cambiato così come la società, gli abiti e i gusti. Da qualche anno la partecipazione a Sanremo è anche attiva sui social. Fantasanremo è un gioco che si svolge on-line sempre più amato:il 62% degli intervistati vi ha partecipato.