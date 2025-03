Scuole in movimento. Bando per l’innovazione

Un plafond da 275mila euro per realizzare un’ampia gamma di interventi, coprendo non oltre l’80% delle spese a progetto, fino a un massimo di 25mila euro.

nuovo bando Scuole in movimento di Fondazione Caript ed è rivolto a tutte le scuole della provincia di Pistoia, da quelle dell’infanzia alle secondarie di secondo grado, paritarie incluse. "Creare contesti di benessere educativo – dichiara il presidente di Fondazione Caript Luca Gori – è l’obiettivo del bando, finalizzato a progetti che mettano al centro i temi dell’inclusione, dell’accessibilità, della partecipazione e dell’innovazione, sia nella didattica che negli ambienti di apprendimento. Con questo intervento si rafforza l’impegno della Fondazione nel sostenere e promuovere il sistema territoriale dell’istruzione e della formazione, con una particolare attenzione rivolta a contrastare forme di povertà educativa".

Ideare e sperimentare innovazioni nella didattica per valorizzare l’autonomia e il protagonismo di ragazze e ragazzi; creare spazi polifunzionali e modulari, anche all’esterno degli edifici scolastici; realizzare azioni a beneficio di studentesse e studenti con disabilità, con disturbi dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali, sono tra gli interventi che Fondazione Caript intende sostenere attraverso questo bando. Le scuole, inoltre, potranno ottenere risorse per valorizzare le attività di laboratorio e per progetti, di durata anche pluriennale, per innovare strumenti e qualità dell’apprendimento, proponendo, a esempio, anche percorsi formativi per i docenti. È possibile presentare una sola richiesta di contributo, ma nel caso dei comprensivi può essere presentata una domanda per ciascun istituto o scuola che lo compongono, fino a un massimo di tre. Il nuovo indirizzo attivato all’Istituto Einaudi di Pistoia per il diploma di operatore meccanico del settore ottico e il progetto per ampliare la biblioteca della scuola media di San Marcello Pistoiese sono state tra le iniziative sostenute lo scorso anno. In totale, con le dieci edizioni del bando finora realizzate. Fondazione Caript ha sostenuto 274 progetti, contribuendovi con oltre 2,5 milioni di euro. La scadenza per partecipare è il 3 giugno.