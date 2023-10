Scuola materna: "Ora vogliamo delle risposte"

Scuola materna di Abetone: fronte comune tra genitori e amministrazione per chiedere maggiore rispetto e l’assunzione delle responsabilità da parte di Stato e Regione. "Per l’anno in corso – spiega l’assessore Gabriele Bacci – ci siamo fatti carico della spesa per mantenere la scuola aperta nelle stesse ore dell’anno precedente, nonostante ne siano state tolte 15 alla settimana ai nostri bambini. Come Amministrazione garantiamo già la mensa e il trasporto scolastico, adesso anche quasi metà delle ore d’insegnamento, consapevoli però che non può pesare tutto sulle nostre spalle". Anche i genitori sono molto contrariati e lo hanno spiegato chiaramente nel corso di una riunione. Comune e famiglie sono compatti nel chiedere il mantenimento del servizio, "perché il futuro dei ragazzi non si garantisce con il pallottoliere e non si può penalizzare la nostra comunità solo perché è piccola". Conclude Bacci: "abbiamo così deciso di stilare un documento nel quale riassumere tutto quello che, a termini di legge, può portare a soluzioni positive. Ce ne assumeremo la spesa e ci aspettiamo che serva a trovare soluzioni per tempo invece che all’ultimo minuto come sempre".