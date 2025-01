Scuola, si parte con le iscrizioni. L’offerta di indirizzi, la scure accorpamenti

Pistoia, 19 gennaio 2025 – E’ stato ieri l’ultimo giorno di open day per molte scuole di Pistoia che hanno organizzato, alla luce del posticipo della data di partenza delle iscrizioni, un ultimo momento di presentazione per tutti gli studenti che andranno a frequentare per la prima volta una scuola dell’infanzia, primaria, media e superiore del territorio. In cinquanta si sono prenotati per le scuole dell’infanzia dell’Anna Frank, così come centinaia di studenti di terza media hanno voluto visitare nuovamente l’istituto Pacini, il Fedi-Fermi, il liceo scientifico Savoia, il Forteguerri e gli indirizzi professionali del territorio comunale. Ormai le scelte dovrebbero essere fatte, perché le iscrizioni nel portale predisposto dal Ministero partiranno martedì 21 gennaio e termineranno l’8 febbraio.

Se per le scuole dell’infanzia comunali l’iscrizione resta cartacea (è possibile presentare la domanda sia nelle segreterie didattiche degli istituti comprensivi che all’ufficio istruzione del Comune di Pistoia in via dei Pappagalli) per tutti gli altri ordini di scuola il Ministero ha predisposto la piattaforma Unica. Occorre accedere alla homepage andando sul sito unica.istruzione.gov.it; selezionare la scuola anche attraverso la sezione “Scuola in Chiaro”; si possono cercare le scuole del territorio, all’interno della Regione o direttamente con il codice della scuola che solitamente viene consegnato nei giorni degli open day; va poi compilata la domanda della scuola (dati anagrafici dei genitori, dell’alunno, la scelta del tempo orario con eventuali opzioni, la scelta di avvalersi o meno della religione e informazioni utili alla scuola ed alla famiglia). Infine, si può scegliere un eventuale secondo e terzo istituto al quale inoltrare la domanda nel caso la prima scuola avesse terminato i posti disponibili. Al termine della procedura, la domanda compilata, viene inviata all’istituto scolastico con la conferma nella propria casella mail. Lo scorso anno a Pistoia, la stragrande maggioranza degli studenti che in questo momento sta frequentando la prima classe delle superiori aveva scelto licei ed istituti tecnici del territorio.

I numeri registravano tantissime richieste per l’indirizzo di scienze applicate all’Amedeo di Savoia e dell’istituto Pacini. Tanti iscritti anche per gli indirizzi del Fedi Fermi. Boom di domande ci furono anche per il Forteguerri, a seguire il De Franceschi Pacinotti. All’Einaudi anche lo scorso anno la preside è riuscita ad attivare la classe dell’indirizzo odontotecnico e la novità del prossimo anno riguarderà invece l’indirizzo ottico attivato per conseguire la qualifica di Operatore Meccanico del Settore Ottico. Il Petrocchi ha riempito i banchi con nuovi iscritti tra la sede di Quarrata e quella di Pistoia. In Valdinievole, infine, è stato l’istituto alberghiero il più richiesto di tutti. Per quanto riguarda gli altri ordini di scuola, le medie più ricercate, sono a Pistoia, quelle del centro storico oltre agli indirizzi che consentono un prolungamento d’orario del tempo scuola. Alla luce del calo di nascite, però, i numeri delle classi e delle sezioni per primarie e scuole dell’infanzia (soprattutto le sedi decentrate) potranno essere influenzati dal dato demografico. Se non si dovessero raggiungere presenze sufficienti infatti l’Ufficio scolastico provinciale potrebbe decidere di non attivare indirizzi o prevedere sezioni già esistenti e saranno necessari accorpamenti o, spauracchio dei presidi, addirittura scegliere altri plessi che garantiscano il diritto all’istruzione di tutti i bambini.