Scuola e lavoro. Supplenze brevi. Come candidarsi

Opportunità per le supplenze nelle strutture scolastiche comunali. L’amministrazione ha infatti pubblicato due avvisi per la formazione di due distinti elenchi di messa a disposizione (Mad) per eventuali assunzioni a tempo determinato per incarichi e supplenze brevi nel profilo di insegnante di scuola dell’infanzia comunale e di educatore d’infanzia nei nidi, entrambi appartenenti all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.

La messa a disposizione è una modalità prevista dalla normativa scolastica italiana – spiega una nota – che permette di presentare una candidatura spontanea e informale per accedere a ruoli di supplenza. Gli elenchi saranno formati dall’ufficio personale in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande e verranno utilizzati attraverso scorrimento soltanto dopo aver esaurito le graduatorie a tempo indeterminato e determinato per i medesimi profili ancora in vigore. Non si tratta, quindi, di graduatorie di merito. Gli avvisi, validi per gli incarichi da attribuire nell’anno scolastico 2024-2025, rimarranno entrambi aperti fino al 30 giugno dell’anno prossimo

Per presentare domanda – spiega l’amministrazione in una nota – è necessario compilare il modulo predisposto dal Comune, che dovrà essere trasmesso tramite pec all’indirizzo [email protected] oppure consegnato direttamente all’ufficio protocollo del Comune , con ingresso in via Pacini, nell’orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. L’elenco dei candidati ammessi e ogni altra comunicazione sarà pubblicata sul sito del Comune nelle sezioni "Concorsi e selezioni" e "Amministrazione trasparente-bandi di concorso" e qui sarà possibile reperire ogni dettaglio utile per gli interessati. Eventuali informazioni possono essere richieste a PistoiaInforma in piazza del Duomo, telefono 80012146.