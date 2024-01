Scuola e disabilità. In duecento per la Maic: "Una pennellata di colore"

PISTOIA

Una raffigurazione felice, colorata ed appassionata delle bellezze artistiche della nostra città come punto di incontro fra il mondo della scuola, la disabilità ed il terzo settore. Grazie a questa spinta propulsiva si è arrivati all’epilogo del progetto "Un murales per la Maic" con l’inaugurazione della grande opera in uno dei muri esterni alla Fondazione stessa che, proprio nei mesi scorsi, ha festeggiato i sessant’anni di attività.

I protagonisti di questo percorso sono stati gli studenti di oltre dieci classi del liceo artistico "Brunelleschi" di Montemurlo: in tutto oltre 200 i ragazzi che hanno partecipato al contest dal quale, poi, è stato scelto il bozzetto vincitore che è quello di Lin Yxuan coadiuvata, nella realizzazione, da tutti i componenti della 3°E indirizzo grafica grazie al lavoro coordinato dalle docenti Daniela Simoncini e Carmen Bertè. Lavori che sono stati esposti sia nel battistero di Pistoia che alla villa Smilea col patrocinio dell’amministrazione comunale di Montale. Il lavoro, però, non finisce qui perché nei prossimi mesi verrà pubblicato un docufilm che sarà presentato al "Museo Pecci" di Prato. Un percorso che è iniziato nel maggio scorso e che ha trovato il suo notevole compimento in questa cerimonia.

"Il lavoro fatto da questi ragazzi è davvero lodevole e notevole – commenta Michela Cinquilli, referente del progetto – perché sono riusciti a donare una pennellata di colore ai ragazzi che animano il centro della Maic ed alle loro famiglie. Non possiamo che ringraziare la Fondazione, con il presidente Luigi Bardelli e tutta la sua equipé, perché grazie a tutti quanti abbiamo realizzato un sogno, così come è stata importante la vicinanza della Regione Toscana. E fondamentale è stato il ruolo della scuola, con la dirigente Maria Grazia Ciambellotti che fin dall’inizio ha creduto in questo progetto". Collateralmente, grazie al contributo del Consiglio Regionale della Toscana è stato realizzato e stampato un volume cartaceo che ripercorre tutto il percorso che ha portato a questo risultato che, adesso, si è compiuto nella sua interezza con il segno tangibile del murales: all’appuntamento, infatti, erano presenti i consiglieri regionali Federica Fratoni e Alessandro Capecchi, unitamente all’assessore comunale Benedetta Menichelli e Carlo Spini di Mutua Alta Toscana. Ed il legame fra studenti ed ospiti della Fondazione Maic si è avuto, in tutto e per tutto, anche durante l’inaugurazione con una interazione davvero positiva. Questi i ragazzi che hanno realizzato il murales: Cosimo Bentivegna, Carolina Bevilacqua, Giulia Jin, Caterina Morelli, Arianna Zambini, Denise De Simone, Soraya Rigolin, Andrea Cariota, Vittoria Rossi, Gioia Wang, Siqi Sang.