Scuola, cambia la mappa La Marconi va alle Roncalli Ritardi nei lavori alla Cino

Cambia la geografia di parte delle scuole pistoiesi o meglio torna all’origine la scuola media Cino da Pistoia mentre lascia il plesso storico la secondaria di primo grado Marconi. Con la chiusura dell’anno scolastico sono decine le aule da predisporre per il Comune e i vari istituti comprensivi. Da una parte, infatti, per questioni di sicurezza il plesso Marconi, deve lasciare gli attuali spazi in via Puccini e trasferire tutte le classi alle Roncalli dove comunque sono presenti già diverse sezioni del comprensivo. La conseguenza è che le aule della scuola media Cino predisposte nel plesso di piazza San Francesco dovranno essere immediatamente trasferite nonostante la nuova scuola in via De Rossi non sia ancora pronta. Grazie ai lavori comunque realizzati nel vecchio edificio, l’istituto guidato dalla dirigente Sarah Calzolaro è in grado di riunire nuovamente, sotto lo stesso tetto, gli alunni della scuola media. Si attende invece per la fine del 2023 l’inaugurazione del plesso in via di costruzione. Problemi economici prima, e assetti societari dopo hanno portato a ritardi nel cantiere. Mesi fa infatti per il plesso in via De Rossi è dovuta scattare una variante che ha posticipato la fine lavori di almeno sei mesi. Il conto totale del progetto è quindi aumentato di 254mila euro. Si è trattato di una modifica al progetto iniziale resasi necessaria per tenere conto del mutevole mercato dell’edilizio, che negli ultimi mesi sta seguendo un andamento estremamente altalenante a causa dei rincari per il costo dell’energia e per l’approvvigionamento delle materie prime. Con le modifiche al progetto il costo dell’opera è passata da 4 milioni e 700mila euro a 4 milioni e 900mila. Per questo il Comune di Pistoia concesse, al tempo, sei mesi in più all’azienda costruttrice. Poi è arrivato un altro rallentamento a causa del decesso del titolare dell’azienda costruttrice. L’amministrazione, in una nota, ha spiegato che è in atto una riorganizzazione dell’Ati ( associazione temporanea di imprese) per la conclusione dei lavori. Il personale comunale dell’Edilizia scolastica è impegnato da giorni per garantire la conclusione dell’opera senza ulteriori rallentamenti. Se non ci saranno altri impedimenti quindi, la scuola dovrebbe essere terminata entro dicembre, con aule nuove e spazi polifunzionali che garantiranno l’istruzione in sicurezza.

M.M.