Scuola, allarme rosso Posti ancora scoperti tra prof e collaboratori "A rischio la didattica"

Finora è stato coperto solo un terzo dei posti di insegnamento necessari nelle scuole pistoiesi. A denunciare il problema è la Cgil di Pistoia che snocciola anche i numeri di un agosto più difficile che mai per i docenti, ma anche per i collaboratori degli istituti di ogni ordine e grado. E oltre al disagio, c’è anche la beffa per molti dei precari che quest’anno si vedranno finalmente stabilizzati, dal momento che sono molti quelli che dovranno cambiare provincia o addirittura regione per ottenere l’agognato posti fisso. Infine, c’è il problema dei collaboratori scolastici la cui presenza è necessaria per a garantire l’operatività dei laboratori didattici per tutte le scuole che li prevedono.

l"La Flc Cgil di Pistoia è molto preoccupata per come stanno andando le immissioni in ruolo dei docenti nel nostro territorio perché – scrive Lucia Bagnoli, referente per il comparto scuola – a fronte di un fabbisogno pari a 460 posti fra tutti gli ordini e i gradi di scuola, ad oggi, ne sono stati coperti solo 161, a dimostrazione di quanto sia urgente una riforma del reclutamento che permetta la copertura dei posti liberi e vacanti in breve tempo ed in maniera certa. Il sistema del reclutamento vigente ha portato con sé la mancata produzione di graduatorie definitive in tempi congrui".

La situazione pistoiese, in base ai dati forniti da Cgil, è la seguente: infanzia posto comune, fabbisogno 22, ruoli dati 14. Infanzia sostegno fabbisogno 5, ruoli assegnati 1. Primaria posto comune fabbisogno 33, ruoli assegnati 32. Primaria sostegno, fabbisogno 50, nessun ruolo assegnato. Secondaria primo grado, fabbisogno 104, ruoli assegnati 69. Secondaria primo grado fabbisogno sostegno 64, nessun ruolo assegnato. Secondaria secondo grado, fabbisogno classi di concorso 140, posti assegnati 59. Secondaria secondo grado sostegno, fabbisogno 42, nessun ruolo assegnato.

"È doveroso ricordare – aggiunge Bagnoli – che i posti di sostegno scoperti verranno coperti con le chiamate dalle fasce aggiuntive delle graduatorie provinciali per supplenze di prima fascia. Troviamo profondamente ingiusto che il docente precario che finalmente si trova ad avere il tanto agognato posto fisso, per avere il quale ha dovuto affrontare sacrifici anche decennali o anche investimenti importanti (pensiamo al Tfa che costa diverse migliaia di euro), debba anche avere una sede in altra provincia o addirittura regione. Anche per il personale Ata, i collaboratori scolastici, la Flc Cgil di Pistoia è davvero molto preoccupata, perché anche per il prossimo anno scolastico ci troveremo a dover fronteggiare una situazoie davvero pessima, basta vedere i numeri. Assistenti amministrativi: disponibilità 24 posti, vengono coperti solo 9 posti. Assistenti tecnici: 14 disponibilità e 3 ruoli. Collaboratori scolastici: 97 disponibilità e 38 ruoli. Addetti all’azienda agraria, 3 disponibilità e zero ruoli. Senza il numero adeguato di collaboratori scolastici, non si aprono le scuole e non si garantisce la sicurezza e si rischia la chiusura dei laboratori".

M.V.