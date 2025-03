Screening gratuito dell’udito

In occasione della Giornata mondiale dell’udito domani, 5 marzo, la Struttura 1 di Otorinolaringoiatria diretta dal dottor Antonio Sarno, offre lo screening gratuito audiologico per la prevenzione e il controllo della salute uditiva. I dati dicono che entro il 2030 oltre 500 milioni di persone avranno una disabilità uditiva e che i giovani sono a rischio per la prolungata esposizione ai videogiochi e alla musica ad alto volume. Lo screening si svolgerà dalle ore 15 alle 18 nell’ambulatorio 25, al piano terra, all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Saranno presenti i seguenti medici specialisti: i dottori Ciniglio Appiani, Rachele e Canelli Cristina Santoro. L’accesso è libero e non è necessaria la prenotazione.