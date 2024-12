Scopri il tuo stile narrativo con 'Ascoltami' all'AreaBambini Gialla

Nuovo appuntamento rivolto ai grandi per liberare i bambini che ci sono in loro con "Ascoltami (come si racconta una storia)", domani alle 17.30 (fino alle 19) nell’AreaBambini Gialla.

L’iniziativa vuole esplorare il potere della narrazione, aiutando i partecipanti a scoprire il proprio stile narrativo e a perfezionare l’uso della voce, dei gesti e delle parole.

Durante gli incontri i partecipanti apprenderanno come catturare l’attenzione del pubblico, come utilizzare la propria voce e come esprimersi attraverso il corpo, creando una connessione emotiva con gli ascoltatori.

Gli incontri si svolgeranno una volta al mese fino a maggio; la partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione inviando una mail a [email protected]. Per info: 0573.32640.