Scooter a terra per evitare camion

Incidente ieri pomeriggio in via Montebuono a Barile. Un uomo alla guida del suo scooter è finito a terra, dopo aver perso il controllo del mezzo. La richiesta di aiuto è scattata poco dopo le 16: sul posto i volontari della Croce Verde di Pistoia e la Polizia municipale. Sembra che l’uomo abbia fatto la manovra per evitare un camion. Portato in codice giallo al San Jacopo.