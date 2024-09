Sconfitta dalla malattia : "Addio Claudia, ci mancherai". Una pioggia di messaggi per lei

È morta nel primo pomeriggio di venerdì 30 agosto all’età di 52 anni Claudia Gaggioli. Da 4 anni era in cura per combattere contro un terribile male, un glioblastoma che non le ha lasciato scampo. Negli ultimi giorni era stata ricoverata nell’hospice di cure palliative La limonaia a Spicchio di Lamporecchio. Tanti i messaggi di cordoglio che sono giunti ai familiari da parte di amici e anche di semplici conoscenti non appena si è diffusa la triste notizia nella comunità pistoiese dove Claudia era molto conosciuta. Aveva lavorato infatti in diversi ristoranti assai frequentati, portando sempre una ventata di allegria e tutta la sua voglia di vivere. Proprio lavorando nella pizzeria da Busy in Porta San Marco a Pistoia aveva trovato l’amore e con il compagno Patrizio Nocera si era trasferita a vivere a Montagnana (Marliana). Nata a Frassignoni (Sambuca pistoiese), per un periodo aveva abitato anche a Quarrata. Sempre curiosa e attenta alle manifestazioni culturali, aveva tanti interessi tra cui la fotografia e la scrittura. Aveva anche pubblicato due romanzi "Stefy" (2016) e "Quella strada verso il mare" (1917). Nelle pagine facebook del suo profilo restano le bellissime fotografie che faceva, soprattutto ai paesaggi naturali e ai suoi animali, il gatto e soprattutto l’amato cane Milo.

"Claudia aveva avuto un’infanzia difficile, le era morta presto la mamma, ed era quindi rimasta figlia unica, adesso non aveva più nemmeno il babbo – racconta Patrizio – forse anche per questo aveva dentro un grande bisogno di amare e una grande paura della solitudine. Temeva di venire dimenticata, per questo realizzava dei piccoli oggetti che regalava agli amici, perché rimanesse un ricordo di sé. Malgrado la malattia, non si era mai arresa e aveva mantenuto una flebile speranza. La sua enorme generosità si è manifestata fino all’ultimo, quando nelle sue ultime volontà ha donato le cornee. Il mio ringraziamento adesso va a tutti coloro che lavorano all’hospice La limonaia di Spicchio, che con tanta competenza e umanità si sono presi cura di Claudia dandoci il supporto necessario per affrontare i suoi ultimi giorni di vita". Per chi volesse portare l’ultimo saluto a Claudia Gaggioli, adesso si trova nelle cappelle del commiato della Croce Verde di Sant’Agostino (Pistoia). I funerali si svolgeranno lunedì 2 settembre alle ore 15 a Montagnana.

Daniela Gori