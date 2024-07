Scompiglio oggi al Palio. Jonatan Bartoletti fa trenta

PISTOIA

A volte sei può essere meglio di trenta. Oggi Jonatan Bartoletti, in arte Scompiglio, sarà in piazza del Campo per disputare il suo trentesimo Palio. Con il cavallo Ungaros, un cavallo anglo arabo a fondo inglese di undici anni, nato in un allevamento sardo e andato in sorte alla contrada del Montone. Il fantino pistoiese cercherà di ottenere la sua sesta vittoria. Per farlo dovrà vedersela con il fato e la contrada rivale alla sua, il Nicchio che in questo secolo non ha mai trionfato. L’ultima volta per il rione dei Pispini è stato nell’agosto del 1998. Scompiglio è nettamente in credito con la sorte. Basta citare l’ultima carriera, quella di mezz’agosto dello scorso anno quando con il giubbetto della Pantera e con il cavallo Anda e Bola stava andando a vincere il Drappellone, ma all’ultima curva di San Martino il suo baio ha perso un ferro ed è scivolato sul tufo. Oggi Scompiglio parte tra i favoriti. Il suo Ungaros è uno dei cavalli di punta in un lotto che vede al via ben sei esordienti. Ma come sempre non avrà vita facile, il fantino del Nicchio, l’empolese Elias Mannucci detto Turbine farà di tutto per cercare di impedire alla contrada dal giubbetto rosa di arrivare prima al bandierino. Jonatan in questo momento è uno dei due big della Piazza, assieme a Giovanni Atzeni, detto Tittia, il sardo-tedesco che tra i fantini in attività è quello con il maggior numero di successi, ben dieci, il doppio di quelli di Scompiglio. Bartoletti avrebbe potuto scegliere anche di montare ancora una volta nella Pantera dove è andato Viso d’Angelo, altro cavallo favorito, con cui ha fatto coppia già due volte, nella Torre e nella Chiocciola. Ma alla fine la scelta è caduto su Ungaros, visti anche gli ottimi rapporti con la contrada del Valdimontone dove ha già corso quattro volte, riportando anche un successo, il secondo nell’agosto del 2012. Poi Scompiglio ha avuto un momento davvero magico nel 2016 ottenendo quello che a Siena chiamano il "cappotto", vale a dire la vittoria in entrambe le carriere, quella di luglio e di agosto. Sempre con Preziosa Penelope e sempre per la contrada della Lupa. Come se non bastasse nel luglio del 2017 Jonatan ha fatto tris vincendo con Sarbana per la Giraffa. Da allora solo tante belle prove, ma come detto anche molta sfortuna. E come dicono a Siena per vincere il Palio occorre un grande fantino, un ottimo cavallo, le giuste strategie e tutto questo fa il 10%, per il resto ci vuole fortuna.

Niccolò Galligani