Scivola su un sentiero e si lussa una spalla, soccorsa sul Montalbano

Pistoia, 23 giugno 2024 – Nella serata di oggi sul percorso del sentiero 300 che percorre il crinale del Montalbano fino a San Baronto in località le Ville di Serravalle Pistoiese i vigili del fuoco di Pistoia sono intervenuti per un soccorso a una giovane donna che, passeggiando su un tratto ripido e difficile da raggiungere, è scivolata lussandosi una spalla.

La squadra dei vigili del fuoco con l'ausilio del quad attrezzato per il fuoristrada, in collaborazione con il personale sanitario del 118 e del Soccorso Alpino, ha raggiunto la ragazza e l’ha trasportata in spalla con la barella toboga, percorrendo il sentiero fino alla strada, dove ad attenderla c'era l'ambulanza con l'automedica per il primo soccorso e il trasporto all’ospedale “San Jacopo” di Pistoia.