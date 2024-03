Schianto fatale. Oggi l’addio a Ivan Niccolai

Si svolgeranno oggi pomeriggio alle ore 15 alla chiesa di san Michele Arcangelo a Vignole i funerali di Ivan Niccolai, il 28enne che nella serata di domenica 3 marzo ha perso la vita in un incidente stradale a Agliana. La salma del giovane originario di Valenzatico da ieri pomeriggio si trova alle cappelle del commiato della Misericordia di via Brunelleschi a Quarrata. Per avere elementi sulla dinamica dell’incidente sul corpo del ragazzo era stato disposto l’esame autoptico. Ivan Niccolai, lo ricordiamo, domenica sera stava percorrendo via De Gasperi a Agliana, quando intorno alle 21,30 la sua auto improvvisamente si è rovesciata dopo aver sbandato finendo oltre un argine. Sul posto sono giunti i sanitari della Misericordia di Agliana e l’automedica, che, purtroppo senza risultato, hanno tentato a lungo di rianimare il giovane. Una tragedia che ha lasciato sgomenta la comunità di Quarrata, in particolare la frazione di Valenzatico dove il giovane abitava, in via del Casone, con i genitori e un fratello più piccolo. Ivan aveva frequentato l’istituto alberghiero Martini di Montecantini Terme e dopo il diploma aveva fatto varie esperienze professionali all’estero nell’ambito della ristorazione dove si era distinto per la sua serietà e per la competenza. Da un paio d’anni era tornato in Italia e aveva trovato lavoro come magazziniere per il negozio di abbigliamento Milano 51 a Poggio a Caiano. Tante le manifestazioni di vicinanza alla famiglia Niccolai dagli amici e dai conoscenti, dai giovani che Ivan frequentava al circolo del Parco Verde di Olmi, dai colleghi e dal sindaco Romiti.

D.G.