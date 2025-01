Scelte ’a incastro’ per il centrocampo

Da chi sarà composta la difesa della Pistoiese? È questo l’interrogativo principale in casa arancione alla luce degli annunciati forfait di capitan Bertolo e di Accardi. La certezza è che ci sarà ancora Lorenzo Polvani al centro della retroguardia e con la fascia al braccio, mentre ad accompagnarlo dovrebbero essere Mazzei e Donida, rispettivamente a destra e a sinistra. C’è anche la possibilità di impiegare il giovane Cuomo in quella posizione, ma Villa ha dimostrato nelle scorse settimane di preferire gli over in difesa, schierando piuttosto una quota in più in mezzo al campo.

A tal proposito, ci sono diversi dubbi sui giocatori da impiegare in mediana. Gli unici che sembrano certi del posto sono Maldonado e Greselin, mentre a destra si rinnova il ballottaggio tra Stickler e Diodato. La scelta dell’esterno sinistro influirà anche su quella della mezzala: se giocherà Maloku (2004) verrà confermato anche Basanisi, mentre se scendesse in campo fin da subito Kharmoud, ad occupare lo slot rimanente a centrocampo sarebbe Foresta.

Pochi dubbi invece in attacco, reparto in cui sono nettamente favoriti Pinzauti e Sparacello rispetto all’ultimo arrivato Simeri. Il trenta e il novantacinque hanno sviluppato un ottimo feeling nelle ultime settimane e domenica scorsa sono andati entrambi a segno contro il Fiorenzuola. Difficilissimo non rivederli dal primo minuto.