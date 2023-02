Saranno presto 37 le telecamere che veglieranno sul territorio

"Occhi vigili su Agliana" è il nuovo piano per aumentare la videosorveglianza che ha ottenuto un contributo di 25mila euro dalla Regione Toscana. La spesa totale per attuare il progetto è di 35.700 euro, quindi 10.700 euro saranno a carico del Comune. "Siamo soddisfatti – commentano la comandante della polizia municipale Maria Pignatiello e Fabrizio Baroncelli vicesindaco e assessore che ha fra le sue deleghe anche l’ambiente e la sicurezza –, perché il nostro progetto è stato ritenuto di valore ed è risultato tra i più meritevoli. Saranno installate 11 nuove telecamere nelle zone ritenute più sensibili per l’abbandono dei rifiuti e per la microcriminalità, che si aggiungeranno alle 26 già presenti". Allo studio l’installazione nei parchi Pertini e Carabattole, giardini di via Pisa, scuole Rodari e Sestini, passaggio pedonale tra piazza IV Novembre e piazza Gramsci, nonché le vie Coppi, Lungo Calice e Buzzati che risultano tra le più soggette all’abbandono dei rifiuti. Le nuove telecamere saranno pronte entro sei mesi: i primi tre serviranno per realizzare l’impianto, i successivi tre mesi per il collaudo e l’attivazione. L’obiettivo è arrivare a fine estate e all’inizio del nuovo anno scolastico con la videosorveglianza rafforzata. La comandante Pignatiello spiega che il progetto prevede anche la sostituzione del lettore targa (Targa system) con software ad alta definizione. La Municipale, che dal dicembre scorso conta su un organico rafforzato con l’assunzione di tre nuovi agenti, oltre ai consueti costanti controlli sul territorio, effettua anche servizi settimanali predisposti proprio sui veicoli sulla regolarità dei documenti e delle assicurazioni. "Il nostro scopo – conclude Maria Pignatiello – è dare la percezione di sicurezza alle persone, affinché possano vivere la città in modo più tranquillo, grazie alle telecamere e alla presenza delle nostre pattuglie. E’ già operativa anche la collaborazione con altre forze di polizia, che hanno accesso diretto ai nostri dati sulla videosorveglianza".

Il vicesindaco Baroncelli aggiunge: "Continuiamo a lavorare per dare maggiore sicurezza alla popolazione, incrementando videosorveglianza e i servizi, resi possibili dall’aumento dell’organico di polizia municipale".

Piera Salvi