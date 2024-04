Sapori del Montalbano. La grande festa del gusto per la giornata del 25 aprile

Giovedì 25 aprile il comune ospiterà la seconda edizione di Serravalle de Gusto "I sapori del Montalbano", un evento che unirà degustazioni, musica, mostre, presentazioni letterarie, visite guidate, e sport in un unico pomeriggio. A partire dalle 11 sarà possibile degustare non solo vini e prodotti tipici del Montalbano, ma anche prelibatezze provenienti da altri territori. Saranno infatti presenti anche uno stand di Grafenworth, comune austriaco gemellato con Serravalle, e due stand di Bagnara Calabra, oltre allo stand della Federazione Strada del vino e dell’olio e dei sapori di Toscana, del vino delle Colline pisane e di un’azienda vinicola di San Miniato. La manifestazione, organizzata dalla Strada del vino e dell’Olio del Montalbano-Le Colline di Leonardo, è patrocinata da Regione Toscana, Provincia di Pistoia e dal Comune di Serravalle. "De Gusto è un modo per raccontare il territorio splendido di Serravalle Pistoiese – ha detto il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo – ed è un modo per sottolineare quanta arte, bellezza, cultura ci sia, ma anche quanto gusto enogastronomico. E’ un territorio esteso in grado di offrire prodotti di altissima qualità e non c’è occasione migliore di poterla raccontare che il 25 aprile". Non mancheranno gli appuntamenti per gli appassionati di arte, con le visite guidate al borgo medioevale di Serravalle e alla Cappella del SS. Sacramento e San Lodovico con la Confraternita di Parte Guelfa, mentre per quanto riguarda lo sport sono previste prove di tiro con l’arco a cura degli Arcieri di San Lodovico, passeggiate con i pony a cura del Maneggio di Stefano Ferrari e gli open day di tennis al Tennis club Le Torri. C’è anche la passeggiata da San Jacopo a San Lodovico. "L’Ufficio di oresidenza è un luogo aperto alle amministrazioni locali – ha spiegato la consigliera regionale dell’Ufficio di presidenza Federica Fratoni (Pd) – soprattutto quando vengono promosse iniziative tese a valorizzare il territorio, la cultura, lo sport, le tradizioni. Serravalle è un gioiello incastonato sulle colline del Montalbano e questa giornata offre la possibilità di godere a pieno non solo della bellezza ma anche dell’offerta enogastronomica". Grande soddisfazione anche da parte del sindaco di Serravalle Piero Lunardi, che ha ricordato il successo della prima edizione, dove si raggiunse il migliaio di presenze: "L’evento renderà il paese una perla della regione". Il presidente della strada dell’Olio e del Vino del Montalbano Luigi Micheli ha ricordato che la strada raccoglie ben otto comuni e va da Carmignano a Montecatini.

Michele Flori