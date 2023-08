Santa Maria Assunta Le messe in città

Oggi la Chiesa celebra la solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. Ricordiamo gli orari delle celebrazioni nel centro storico: ore 8 in San Paolo; 8.30 in San Francesco e alle 9 alla Santissima Annunziata-Sant’Ignazio. Alle 10 San Bartolomeo; 10.30 Santo Stefano (clarisse) San Benedetto, alle 11 in Cattedrale. Alle 11.15 in San Francesco, alle 12 in Sant’Ignazio. Alle 17.30 nella Basilica della Madonna, alle 18 in Duomo e alle 21 in San Paolo.