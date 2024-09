Santa Caterina controcorrente: "Carcere modello, detenuti sereni. L’imprenditoria apra loro le porte"

PISTOIA

"Dopo aver visitato Prato e Firenze posso dire con certezza che questa è un’isola felice, sia per le dimensioni del carcere e numero dei detenuti, sia per l’organizzazione. Ho trovato persone molto competenti, disponibili anche a confrontarsi con i detenuti in modo tranquillo e sereno: quello che ci vorrebbe in tutte le carceri". Così Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e responsabile nazionale per il suo partito del dipartimento lavori pubblici, al termine della visita di ieri al carcere pistoiese di Santa Caterina in Brana, una visita che arriva dopo aver toccato situazioni complesse come quelle di Firenze e Prato.

"Certo qui è molto più semplice – ha ammesso la parlamentare – perché ci sono circa 70 detenuti, la guardia penitenziaria è in numero non completo, perché l’organico sarebbe di 60, ma sono 51 che comunque è un numero sufficiente. Ho visto anche a livello logistico e organizzativo un sistema che funziona. Finalmente, dopo aver visto due carceri in condizioni pessime, non per volontà di chi ci lavora, ma per una situazione logistica e infrastrutturale, qui ho trovato finalmente una realtà positiva, dove le cose basilari sono gestite molto bene, sia l’organizzazione, i servizi, le collaborazioni esterne con le varie cooperative per fare occupare i detenuti, sia per le condizioni igienico-sanitarie che ho trovato ben messe. Una bella realtà del nostro territorio, che voglio anche valorizzare facendovi iniziative all’interno, per le quali ho dato la mia disponibilità, anche insieme ai colleghi del coordinamento provinciale di Pistoia".

Insieme a Mazzetti alcuni membri del coordinamento locale di Forza Italia: Anna Bruna Geri, Daniela Troccoletti e Paola Fortunati. Mazzetti ha anche indicato alcune cose da migliorare, pur ribadendo di non aver riscontrato criticità all’interno di Santa Caterina. Tra queste ha indicato una maggiore integrazione con il sistema scolastico e lavorativo locale.

"Credo sia indispensabile, come ho visto in altre carceri – ha sottolineato la parlamentare – avviare un’ulteriore collaborazione con l’esterno, soprattutto con gli imprenditori locali, dato che la normativa lo prevede, per poter prendere più persone a lavorare, visto che qui ho trovato tutti detenuti sereni. L’obiettivo è integrarli meglio nel mondo lavorativo. Penso anche ad esempio a volontari del polo universitario, oltre che ad insegnanti, disposti a venire qui a fare dei corsi universitari. Ritengo questo sia molto importante in vista del reinserimento nella società per i detenuti che hanno scontato la pena e questo dovrebbe essere incentivato di più, proprio anche con l’aiuto delle categorie economiche pistoiesi".

Patrizio Ceccarelli