San Mommè Color Park per Camilla. Festa gioiosa e piena di solidarietà

Paesani, villeggianti e poi loro, gli amici, ancora una volta per Camilla, a San Mommè, con il San Mommè Color Park l’ormai tradizionale (e imperdibile) momento che ha trasformato la nostalgia in una festa. Come piaceva a Camilla. L’appuntamento è per sabato 20 luglio al Parco Giochi Camilla, in paese, con una giornata che propone momenti per tutti, dai bambini agli adulti. Unendo la condivisione e l’amicizia con la solidarietà. Quest’anno gli incassi saranno devoluti alla Camposampiero, con la possibilità che si possa scegliere anche un’altra associazione da sostenere. La festa inizia alle 17 con animazione per bambini a cura di Mfa Group fino alle 19.30. Poi la musica, prima con la band pistoiese dei Blues & Jetta (Lorenzo Pacini voce, Tommaso Tempestini chitarra, Lorenzo Boccaccini tastiere e Giacomo Folchi alla batteria) a suon di funk, blues e soul. Il testimone passa poi a Floridi per un’immersione nell’indie pop contemporaneo, per poi chiudere con il dj set di dj Lepo. Stand gastronomici con un’ampia scelta di bibite ad accompagnare hamburger (anche veg), panini con la porchetta, hot dog, pasta fritta e prosciutto, patatine fritte e crepes. Piccolo ma fondamentale dettaglio per raggiungere la festa: essendo ancora chiusa la strada che passa da Piteccio, l’unico modo per arrivare è la Statale Porrettana. L’organizzazione invita a fare macchinate o a usufruire dei mezzi pubblici, sia il bus o il treno. La festa nacque nel 2016, dopo il tragico incidente del 2015 in cui perse la vita Camilla Innocenti, gettando la sua famiglia, gli amici e la comunità tutta in un profondo sconforto. Furono gli amici più stretti a lanciare per primi l’idea: realizzare una festa nella sua San Mommè, il luogo nel quale Camilla trascorreva le sue estati spensierate. Sono più di cinquanta i volontari attivi che lavorano alla festa, tutti tesserati nella pro loco di San Mommè.

linda meoni