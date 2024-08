San Giovanni Fuorcivitas aperta il pomeriggio

PISTOIA

La Diocesi di Pistoia informa che per il mese di agosto ci saranno alcune variazioni agli orari delle messe delle chiese del centro. Di seguito il dettaglio.

Questi gli orari nei giorni feriali delle Messe. Ore 8: Misericordia; ore 8.30: Santo Stefano; ore 9: Sant’Ignazio di Loyola; ore 9.30: Cattedrale di San Zeno; ore 10.30: Basilica della Madonna; ore 17.30: San Paolo; ore 18.45: San Bartolomeo (da martedì a venerdì). Il sabato: 17: Basilica della Madonna; ore 18: Cattedrale di San Zeno.

Nei festivi: ore 8, San Paolo; ore 9: SS. Annunziata; ore 9: Sant’Ignazio di Loyola; ore 10: San Bartolomeo; ore 10.30: Santo Stefano (Clarisse); ore 11: Cattedrale di San Zeno; ore 11.30: San Paolo; ore 12: Sant’Ignazio di Loyola; ore 17: Basilica della Madonna; ore 18: Cattedrale di San Zeno. La Messa festiva delle 9 è sospesa nei mesi di agosto e settembre nella chiesa di San Filippo; sospesa anche quella festiva delle 10.30 a Sant’Andrea.

Cambiano gli orari anche per la solennità di Maria Vergine assunta in cielo (15 agosto): Questi gli orari: chiesa di San Paolo Apostolo: ore 8 e 11.30; chiesa di San Bartolomeo: ore 10; Cattedrale di San Zeno: ore 11 e 18 (il 14 agosto non c’è messa vigiliare); chiesa della SS. Annunziata: ore 9; chiesa di Santo Stefano: ore 10.30; chiesa di Sant’Ignazio: ore 9 e 12; Basilica della Madonna dell’Umiltà: ore 17.

La chiesa di San Giovanni Fuorcivitas rimarrà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19. Nel mese di agosto la chiesa di Sant’Andrea resterà aperta il lunedì, venerdì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30.