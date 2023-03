E’ stato il primo locale della movida cittadina quando ancora la parola movida non faceva parte del nostro vocabolario. Stiamo parlando del Samarkanda, il primo pub aperto a Pistoia nell’ormai lontano 30 aprile 1983. Tra poche settimane sarà il 40° compleanno, anche se il locale sono già oltre venti anni che non esiste più. Ma quello che resiste è il mito di un locale cult, da dove è passata un’intera generazione di pistoiesi. Qualcuno ha avuto la bella idea di pubblicare un libro che ne ricordi i fasti. Ma carta e stampa costano. Così Sabato prossimo ci sarà una cena di autofinanziamento al circolo Bugiani. Per una sera sarà come tornare al mitico Samarkanda. Formidabili quegli anni.