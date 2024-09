Samantha conquista Shangai. Terza alla finale di "Lady Qipao"

La Montagna pistoiese conquista Shangai e lo fa grazie a Samantha Rettori, che con raffinata eleganza ha vinto la selezione che si è svolta a Prato il 20 luglio scorso, conquistando il diritto di disputare la finale nella terra del Dragone. Si è trattato della finale europea di "Lady Qipao". Le concorrenti dovevano indossare l’abito tradizionale cinese realizzato in seta, simbolo di emancipazione, forza, intraprendenza e sicurezza femminile che porta il nome di Qipao. Proprio su questi aspetti la giuria ha votato le ragazze più meritevoli, suddivise in due categorie: una riservata alle ragazze di nazionalità cinese e una per le ragazze europee. Così Samantha si è trovata a disputare la finale mondiale a Shangai, classificandosi al terzo posto. Un risultato di tutto rispetto. Nei tre giorni dedicati all’evento ci sono stati festeggiamenti, foto ufficiali con i più alti rappresentanti delle istituzioni e, gran finale con la sfilata che ha incoronato la nostra concittadina. Bella l’interpretazione del ruolo fornita dalla Rettori che, avendo lavorato per diversi anni a contatto con la comunità cinese, ha ben chiara la definizione del mondo che hanno nella collettività cinese. Una capacità che l’ha portata a raccogliere consensi mondiali. L’intento degli organizzatori, si può dire abbondantemente raggiunto, è di condividere valori e conoscenze del mondo cinese, necessari a una sempre migliore integrazione. Alla selezione ha partecipato Zhou Limiao, direttore dell’Ufficio Consolare di Firenze. "Ringrazio gli organizzatori di questa iniziativa e il Comune di Prato – sottolinea Zhou Limiao dal palco – per questa bella opportunità. Il Qipao simboleggia una parte importante della cultura cinese e ci auguriamo che gli spettatori e le indossatrici sappiano apprezzare il fascino e l’eleganza di questo abito". Andrea Nannini