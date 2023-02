Salgono sul tetto della banca La bravata finisce all’ospedale

Che sia stata una scommessa, un gioco spericolato, magari per farsi un selfie insieme, è ancora da capire. Fatto sta che ieri mattina un ragazzo di 15 anni si è ferito cadendo dal lucernario della filiale della Banca Intesa del viale Adua. E’ successo intorno a mezzogiorno e mezzo. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi con un’ambulanza della Misericordia di Pistoia, che ha portato il ragazzo all’ospedale San Jacopo dove è rimasto ricoverato in osservazione. Fortunatamente non ha riportato ferite importanti. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Pistoia. Ancora da capire il motivo del gesto. A salire sul tetto dell’edificio sarebbe stato il ragazzo insieme ad altri tre amici, tutti minorenni come lui. Forse per un gioco.

Ma camminando, con il loro peso, hanno fatto cedere la copertura in plexiglas che fa da lucernario. La caduta è avvenuta in una corte esterna, dunque non all’interno della banca, ma il fragore ha destato l’attenzione degli impiegati degli utenti. Da Intesa fanno sapere che l’incidente è avvenuto in uno spazio assolutamente esterno a quello degli uffici, che hanno un sistema di sicurezza collaudato. La filiale non è stata chiusa, sebbene dovranno essere eseguiti dei lavori per sistemare il lucernario.