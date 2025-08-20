La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Sabella soddisfatto: "Altri passi in avanti"
20 ago 2025
SAVERIO MELEGARI
Cronaca
"Abbiamo confermato la tradizione dell’ottimo lavoro svolto dagli uffici che ha permesso alle società di poter visionare già l’orario provvisorio i primi giorni di luglio e potremo andare verso una nuova stagione di intensa attività". Non lesina complimenti all’apparato comunale l’assessore alla gestione degli impianti sportivi, Alessandro Sabella: dalla prossima settimana, diverse società torneranno ad allenarsi: "Fino a qualche anno fa si arrivava a settembre e nessuno sapeva niente – aggiunge Sabella – mentre adesso abbiamo già fatto la riunione con le società e inviato, nei giorni scorsi, gli orari definitivi. Abbiamo fatto il possibile e ci sarà qualche società che storcerà il naso sapendo, però, che c’è da fare i conti con una situazione resa più complessa dalle chiusure legate agli impianti provinciali come, per esempio, l’Auditorium. Con l’apertura della ’Fedi’ il prima possibile, alla quale aggiungere a dicembre 2026 la struttura a Bottegone accanto alla ’King’, si tornerà ad avere un ampliamento dell’offerta". A livello di campi da calcio, invece, da registrare la presenza fissa della Pistoiese a Pistoia Ovest, con una specifica: preservare il campo B, quello più nobile. "Con l’inizio della stagione diamo spazio al progetto importante partito con la Pistoiese e dopo i confronti avuti anche nell’anno passato abbiamo deciso di lasciare il campo B soltanto per le gare del weekend mentre l’ A sarà a completo servizio degli allenamenti almeno nella fascia pomeridiana. Inoltre, a breve, partiranno anche i lavori a San Felice".

S.M.

© Riproduzione riservata