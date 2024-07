Sabato torna Veneri sotto le stelle. Musica e divertimento in strada

Sabato, alle 20, il Comitato del Carnevale di Veneri organizza una nuova edizione di Veneri sotto le stelle; nei locali dell’ex asilo, adiacente alla chiesa dedicata ai Santi Quirico e Giulitta, ai visitatori sarà offerta la possibilità di passare una serata all’aperto, all’insegna della musica e dell’allegria. Sarà possibile cenare con un menù ormai collaudato, che in ognuna delle passate edizioni ha deliziato i partecipanti: lasagne al forno, carne alla brace con contorno di fagioli e pomodoro, e per dolce profiteroles bicolore; per cenare, è obbligatoria la prenotazione, chiamando il 3283555021 o il 3473409301. Al termine della cena, la festa si sposterà in piazza, dove a partire dalle 22 è in programma l’esibizione di Nicole Corrente. Giovanissima cantante finalista nell’ultima edizione di del talent show ‘Io Canto Generation’, andato in onda in inverno su Canale 5. Le capacità canore della 12enne di Capannori hanno ricevuto ottimi giudizi e riconoscimenti dai quattro giudici della trasmissione, Al Bano Carrisi, Claudio Amendola, Orietta Berti e Michelle Hunziker. Al termine dell’esibizione della cantante, la serata proseguirà con la musica di un disc jockey che ha fatto la storia delle discoteche toscane, Ringo DJ, che con il suo Dj Tour Concorde avvolgerà i presenti con la musica dance di tutti i tempi, con vocalist e ballerine. In piazza sarà possibile gustare ottimi cocktail, sangria e birra, panini, porchetta, patatine, gelato granite e pop corn; spazio anche per i più giovani, che potranno divertirsi sui gonfiabili e giocare con le ragazze del gruppo di animazione ‘Christian e i suoi giocolieri’. La festa è organizzata dal Comitato del Carnevale di Veneri in collaborazione con l’Agenzia Regno Unito Management e con il Patrocinio del Comune di Pescia.

Emanuele Cutsodontis