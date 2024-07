Rsa a Serravalle, scavi a settembre. Residenti pronti a fare un Comitato

"Sarà un’operazione importante per tutto il territorio. Non solo perché darà risposte concrete alla popolazione, ma perché rivalorizzerà l’area e dovrebbe permettere di attuare un secondo progetto che riguarderà il recupero di Villa Montaletto". Lo ha assicurato il sindaco Piero Lunardi, facendo così il punto sulle due Rsa che dovranno sorgere a Cantagrillo. Anche alla luce di un colloquio che il primo cittadino ha avuto pochi giorni fa con alcuni cittadini che rappresenterebbero gli abitanti della frazione contrari a quest’intervento (che potrebbero ufficialmente costituirsi come comitato). A Lunardi hanno chiesto rassicurazioni sul piano ambientale, elencandogli una serie di perplessità. L’operazione, però, andrà avanti. "Ho spiegato loro che la realizzazione delle residenze sanitarie non andrà a danneggiare l’ambiente, ma avrà a nostro avviso un impatto positivo sulla zona – ha aggiunto – perché andrebbe a legarsi indirettamente ad un’opera di recupero di Villa Montaletto che avevamo in mente. L’idea è di riconvertirla in una struttura adibita a servizi sociali: pensiamo ad esempio ad un posto in cui poter ospitare donne vittime di violenza ad esempio, ma non solo. Vedremo come si evolveranno le cose".

Anche in quest’ottica quindi, le due strutture sanitarie rivestono in maniera indiretta un ruolo comunque cruciale. L’iter burocratico che dovrebbe portare alla realizzazione di due strutture assistenziali da 120 posti sta proseguendo, per una priorità che è peraltro stata inserita anche nel Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027: "Rsa zona Montaletto comprensiva della riqualificazione della Villa e del parco" si legge infatti in una nota del documento in questione risalente a qualche giorno fa.

L’ultimo impegno sottoscritto in ordine cronologico dal soggetto attuatore è dello scorso gennaio e riguarda in sostanza la viabilità a sostegno dei due edifici sanitari: si renderebbe necessario in particolare l’allargamento dei primi 360 metri di via di Castel Biagini per garantire la percorrenza a doppio senso di marcia e i livelli minimi di servizio e di sicurezza stradale e per raggiungere la nuova costruzione in progetto. A completare il lotto sarà un posteggio nell’area di via Castel Biagini, nel quale è prevista la piantumazione di di almeno 26 esemplari di essenze arboree con collocazione da definire nel progetto esecutivo in accordo con gli uffici tecnici comunali. La nuova bozza di convenzione portava la firma della società milanese Namira, subentrata al gruppo trevigiano Carron. E per quel che riguarda le tempistiche? Difficile sbilanciarsi, ma l’amministrazione fa sapere che nella migliore delle ipotesi i lavori di scavo potrebbero partire il prossimo settembre.

Giovanni Fiorentino