Rivoluzione nella differenziata. Gli incontri di Alia con i cittadini per illustrare la nuova tariffa

"Al primo incontro hanno partecipato circa un centinaio di persone, con i tecnici di Alia che hanno risposto alle domande poste dai presenti. Una volta che questo ciclo di incontri sarà finito, potremmo organizzarne un altro il prossimo autunno: vedremo. Anche perché a quel punto mancheranno pochi mesi all’entrata in vigore della nuova tariffa". Queste sono le parole del vicesindaco Federico Gorbi, a proposito della tariffa puntuale che entrerà in vigore su tutto il territorio comunale il primo gennaio 2025. Il primo incontro per illustrare alla cittadinanza le nuove modalità di conferimento dei rifiuti si è svolto a Casalguidi la scorsa settimana, mentre il secondo è di ieri, a Masotti. Il terzo e ultimo fra gli appuntamenti per ora annunciati si terrà giovedì prossimo, 4 luglio, alle 21, al circolo di Ponte di Serravalle. La tariffazione puntuale (o corrispettiva) è com’è noto un nuovo metodo di calcolo della tassa sui rifiuti (già attuato in altre realtà comunali di tutta la Toscana) che sostituirà la Tari.

La Taric, come viene abbreviata, ovvero la tariffa rifiuti corrispettiva, tiene conto non solo della metratura dell’immobile dell’utente, ma anche della reale quantità di rifiuto conferito. Accanto a un corrispettivo fisso quindi, la nuova bolletta prevederà anche una parte variabile legata al quantitativo di scarto prodotto. Una modalità che dovrebbe avvantaggiare i cittadini virtuosi, tramite bollette più "leggere" per chi produce meno rifiuti. Alla luce di tutto ciò, dovranno dunque essere ritirati i nuovi contenitori e i sacchetti per la spazzatura attualmente utilizzati: i nuovi avranno impresso un codice associato alla singola utenza, che gli operatori ecologici leggeranno con un apposito strumento al momento del ritiro dei rifiuti.

E’ già possibile ritirarli (almeno fino al prossimo 27 luglio) alla l’ex-scuola elementare di Cantagrillo, in via Montalbano: presentandosi al "Pop Up Alia Store" il mercoledì e il sabato dalle 8.30 alle 13.30 e il giovedì dalle 13.30 alle 18.30, gli utenti dovranno presentarsi con un documento d’identità valido e con i vecchi contenitori.

giovanni fiorentino