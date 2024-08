Rivoluzione in via Guido Rossa. La strada diventerà a senso unico

"E’ un intervento importante in termini di viabilità, che avrà a nostro avviso effetti positivi. Abbiamo incontrato i residenti, prima di optare per questa soluzione che va nella direzione di risolvere le criticità emerse anche in fase di parcheggio". E’ così che il sindaco Luca Benesperi ha presentato l’imminente istituzione del senso unico in via Guido Rossa, da accompagnare a nuovi parcheggi su ambo i lati della strada. Un progetto che sarà per il momento varato in via sperimentale. E che, secondo quanto si apprende dalla delibera di giunta sull’argomento, si pone l’obiettivo di: "Fluidificare la circolazione sulla via del Serragliolo, resa pericolosa dalla mancanza di visibilità, in prossimità delle intersezioni stradali tra via Libertà, via Serragliolo e via Guido Rossa e dovuta anche alle soste incontrollate negli orari di ingresso e uscita dalla vicina sede scolastica “Bartolomeo Sestini“".

La modifica in questione, che è stata deliberata e dovrebbe entrare a tutti gli effetti in vigore nel giro di pochi giorni, interesserà il tratto di via Guido Rossa compreso tra via del Serragliolo e via Vincenzo Gioberti. L’accesso ai veicoli a motore in via Guido Rossa sarà quindi consentito esclusivamente da via del Serragliolo, in direzione di via Gioberti. E’ un intervento che sarà come detto accompagnato da una revisione dei posteggi, con il numero di stalli che dovrebbe aumentare: il senso unico di marcia a quel punto "libererebbe" anche sul lato opposto uno spazio che l’amministrazione intende sfruttare.

"Questa soluzione – ha detto ancora il sindaco Benesperi – ha, a nostro modo di vedere, il duplice vantaggio di regolamentare quella situazione di confusione in termini di parcheggio che si crea soprattutto in determinate occasioni, e di venire incontro alle esigenze dei residenti. Rendendo oltretutto l’area più sicura, in termini di sicurezza stradale".

Secondo la tabella di marcia, i prossimi mesi dovranno servire a sperimentare la novità, raccogliendo eventuali segnalazioni da parte della cittadinanza.

E qualora tutto dovesse andare secondo i piani, il nuovo assetto di via Guido Rossa dovrebbe diventare definitivo dal prossimo 1 gennaio 2025.

G.F.