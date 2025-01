Rivoluzione acquedotto. Cantiere notte e giorno

Ripartono i lavori di Publiacqua per la sostituzione del tubone in cemento amianto, con conseguenti modifiche alla circolazione per circa 17 giorni, a cominciare dal 7 gennaio. Nuovo step quindi del cantiere aperto l’11 luglio scorso per la posa a tappe di tubazioni in ghisa sferoidale nelle quali scorrerà l’acqua proveniente da Agliana al posto di quelle vecchie in cemento amianto. Per questa fase, via Montalbano rimarrà a doppio senso di marcia (in direzione da Quarrata verso Olmi) fino all’incrocio con via Galigana. Invece da Olmi verso Quarrata ci sarà un senso unico di marcia nel tratto tra l’incrocio di Olmi e via Galigana, che sarà chiusa nel tratto tra l’incrocio con via Montalbano e via Carducci. I lavori proseguiranno poi fino a Vignole per ricongiungersi con il tratto di acquedotto già sostituito negli anni scorsi (tratto di via IV Novembre che va dal ponte sull’Ombrone Pistoiese al fosso Senice). In totale Publiacqua procederà alla sostituzione e posa di 3.200 metri di tubatura di adduzione e 3.200 metri di tubatura di distribuzione, con una spesa di 6.550.000 euro, finanziati dal Pnrr. L’intervento infatti prevede la sostituzione e il potenziamento sia della condotta adduttrice di collegamento tra Agliana e Quarrata, sia della condotta di distribuzione.

Parallelamente saranno rinnovati anche i relativi allacci esistenti nelle vie dove ci saranno i lavori. A essere interessato è adesso il tratto lungo via Montalbano, un intervento che per consentire a Publiacqua di eseguire i lavori e che comporterà cambiamenti alla circolazione per le intere giornate (24 ore su 24) dal 7 gennaio al 24 gennaio. Queste le modifiche alla circolazione: istituzione di senso unico di marcia con direzione Quarrata e contestuale abolizione del doppio senso di marcia in via Montalbano nel tratto compreso fra l’intersezione con la via Statale e l’intersezione con via Galigana; via Galigana sarà chiusa, nel tratto compreso fra l’incrocio con via Montalbano e quello con via Carducci. Saranno poi istitutiti vari divieti di sosta con rimozione forzata indicati anche dalla segnaletica sul posto. Questi sono i luoghi dove non si potrà parcheggiare: piazza Curtatone e Montanara (ossia l’area prospiciente via Montalbano), divieto di sosta e limite di velocità massimo a 30 chilometri orari in via del Casone, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Montalbano e l’intersezione con via Breve, in via Galigana, nel tratto compreso fra l’intersezione con via Breve e l’intersezione con via Carducci e da qui fino alla Statale.

Il rinnovamento dell’acquedotto consentirà una più efficace gestione della pressione dell’acqua ottimizzandone i volumi di trasporto. Oltre alle sostituzioni delle reti idriche è prevista anche la realizzazione di nodi di regolazione per rendere più efficiente la rete di distribuzione. L’obiettivo è mettere in sicurezza l’approvvigionamento d’acqua della zona e, grazie al rinnovamento delle tubature, preservare il più possibile le risorse idriche riducendo le perdite nelle reti.

"Un cantiere importante perché funzionale al nostro obiettivo di ridurre le perdite e tutelare la risorsa – aveva affermato Nicola Perini, presidente di Publiacqua, al momento dell’inizio dei lavori a luglio – . Publiacqua ha ottenuto il finanziamento Pnrr per questo duplice obiettivo: rinnovare la rete idrica e garantire ai cittadini un sistema di acquedotti sempre più efficiente e di qualità".

D.G.