Ritmi rock, pop e risate. È ampio il menu termale

Musica e risate a profusione nel programma di stasera offerto da Montecatini. Tra piazza e teatro, il menu propone format per tutti i palati. Per chi ama le atmosfere all’aria aperta, l’appuntamento è alle 22 in piazza del Popolo con il concertone organizzato dal Comune. Protagonisti i Rubbish, la più importante tribute band degli Oasi a livello mondiale, e la cantante Eleonora Lari, il cui volto è comparso più volte sul piccolo schermo. Il concertone andrà avanti fino alle due, e il divertimento sarà interrotto soltanto dal classico brindisi di mezzanotte, condito dal saluto e dagli auguri delle autorità.

Dopo le esibizioni degli amanti di Liam Gallagher e di Eleonora Lari, sarà il turno del dj set di Gianfranco Biagini, alias Gigghy, che andrà avanti fino alle 2 di notte per salutare degnamente l’arrivo dell’anno nuovo.

Chi invece preferisce non esporsi al freddo (tiepido) della notte, può esempre trovare spazio a teatro e godersi una serata di risate. Al Verdi di Montecatini arriva il mattatore livornese Paolo Ruffini, che ripropone il suo antico cavallo di battaglia "Io? Doppio!" in una versione 2.0 adeguata al politicamente corretto che va tanto di moda al giorno d’oggi. Ruffini sarà di scena a partire dalle 22: dopo tanti anni di "inattività", la sua creatura riprende vita per difendersi da quella che il comico labronico ha definito "la dittatura di quel che si può dire o non dire". E dal momento che è pur sempre Capodanno, a mezzanotte la quarta parete sarà abbattuta dal più tradizionale dei brindisi di auguri.

Anche a Pescia il teatro Pacini sarà aperto per fare spazio a una serata di risate. Il Capodanno pesciatino tutto da ridere avrà per protagonista Jonathan Canini: l’attore e comico toscano salirà sul palco alle 21,45 per portare in scena il suo

nuovo, esilarante spettacolo

"Vado a vivere con me", una riflessione sulla vita in solitaria. Cucinare, impostare la lavatrice, fare la raccolta differenziata, stirare e accendere il riscaldamento: scene di vita quotidiana che possono diventare incubi, se è la prima volta che ci si trova ad affrontarli. Un viaggio al fianco dei personaggi che hanno reso celebre Canini sul web e poi nei teatri di mezza Italia dove fa registrare un sold out dopo l’altro, per salutare in allegria il 2023 e presentarsi col sorriso all’anno nuovo.