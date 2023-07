Follia nel supermercato: pugno alla titolare, parapiglia e tre feriti. Bloccati due ragazzi

Montale (Pistoia), 7 luglio 2023 – Aggressione ai titolari del Supermercato Votino, ieri, alle 13,15, da parte di due ragazzi, entrambi minorenni, residenti a Montale. Vania Votino, colpita con un pugno, è stata ricoverata al Pronto Soccorso con una ferita allo zigomo sinistro in attesa delle risultanze della tac.

Suo fratello Valeriano e Glauko Meoni, quest’ultimo presente nel supermercato per fare la spesa, entrambi intervenuti per bloccare i due aggressori sono stati portati al San Jacopo con lievi ferite, un ematoma all’occhio sinistro Valeriano, una contusione al collo Galuko Meoni.

Nella colluttazione è intervenuto anche l’anziano titolare Fedele Votino, che però ha riportato solo una lieve escoriazione al braccio destro dovuta probabilmente ad un morso di uno degli aggressori e non ha richiesto il ricovero al Pronto Soccorso.

I due ragazzi avevano lasciato il loro monopattini proprio nella rampa di accesso al Supermercato, cosa che avevano già fatto altre volte e per la quale erano stati ripetutamente richiamati dai titolari.

Stavolta Valeriano Votino, dopo il solito richiamo, ha spostato i due monopattini portandoli fuori dall’ingresso del negozio. A questo punto si è scatenata la rabbia dei due ragazzi che hanno iniziato a scalciare i carrelli, i contenitori del negozio e quelli dei rifiuti.

Vania Votino, che in quel momento stava lavorando alla cassa, si è alzata per dir loro di fermarsi ma è stata colpita da uno dei ragazzi con un pugno al volto che le ha prodotto una ferita da cui ha iniziato a uscire del sangue.

Valeriano allora è intervenuto a difesa della sorella e si è gettato sull’aggressore nell’intento di bloccarlo a terra. In quel momento si trovava nel supermercato il geometra Glauko Meoni, cugino dei due titolari, che è accorso per aiutarli ed rimasto anch’egli coinvolto nella colluttazione. Anche l’anziano titolare del supermercato, Fedele Votino, vedendo la figlia ferita, si è scagliato contro i due aggressori.

Nel frattempo sono intervenuti i carabinieri di Montale con una pattuglia e i carabinieri della Radiomobile di Pistoia con altre due pattuglie.

Uno dei due ragazzi è stato fermato fuori dal supermercato, l’altro, che si era nel frattempo allontanato, è stato raggiunto subito dai carabinieri e anche lui fermato. Intanto è stato chiamato il 118 che ha inviato tre ambulanze della Misericordia di Montale e della Misericordia di Agliana.

I tre feriti, Vania e Valeriano Votino e il geometra Glauko Meoni, sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso. Intanto fuori dal supermercato, nella piazza Giovanni XXIII in pieno centro a Montale, si era radunata una folla di persone che immediatamente hanno espresso solidarietà alla famiglia Votino.

La vita del centro del paese si è fermata per una trentina di minuti, finché non si è conclusa l’operazione dei Carabinieri, e si è diffusa la notizia che i feriti non avevano riportato conseguenze molto gravi.

L’impressione è stata notevole visto l’affetto che circonda la famiglia Votino. I due ragazzi sono stati fermati, identificati e affidati ai genitori. I carabinieri hanno iniziato immediatamente le indagini del caso e saranno utilizzate anche le riprese delle telecamere, sia quelle del supermercato che quelle installate dal Comune nella piazza.

I titolari del supermercato intendono presentare querela e una volta presente una querela di parte gli inquirenti potranno procedere per il reato di lesioni. I due ragazzi non sono nuovi a comportamenti aggressivi.

Alcuni cittadini riferiscono che qualche giorno fa, alla casa del popolo di via Martiri della Libertà, avrebbero lanciato bottiglie verso i tavolini del locale per reazione al rifiuto dei titolari di vendere loro delle birre. Un paio di mesi fa uno di loro ha rotto dei vasi e diretto il getto d’acqua di una sistola contro la titolare di una tabaccheria del centro, in via Martiri della Libertà.