Risciò elettrico. Un esempio di design

Oggi alle alle 17.30 nello spazio espositivo della San Giorgio si terrà l’iniziativa sul tema "La mobilità sostenibile nelle Ztl e il Risciò elettrico" di Lino Pasquali con lo storico del motorismo Antonello Biscini. L’evento rientra nella mostra "Prodigi del Quotidiano - Eccellenze del design industriale toscano". Trenta anni fa, in un mondo molto diverso da quello di oggi, il toscano Pasquali - dopo il successo dei suoi motocoltivatori - anticipò le necessità di mobilità, compatta e ad impatto zero, per i centri storici ed incaricò il suo direttore tecnico, ingegnere Riccardo Bonciani, di sviluppare una micro auto “Pasquali”. Nacque così il Risciò Elettrico, a due posti in tandem e con le tre ruote imposte dalle normative dell’epoca. Una micro auto con una estetica simpatica ed ancora attuale, dai costi d’uso irrisori e con una tecnica robustissima, tanto che dei circa duecento Risciò prodotti – dal 1995 al 2003 – se ne vede ancora qualcuno circolare per strada.

La mostra sul design toscano, che si può visitare gratuitamente durante l’orario di apertura della San Giorgio (da martedì al sabato dalle 9 alle 19; lunedì dalle 14 alle 19, chiuso la domenica) rappresenta un’importante occasione per esplorare il design industriale toscano attraverso una selezione di prodotti che hanno caratterizzato la quotidianità e l’innovazione nel settore.