Riparte il cantiere sul torrente Bure: "Ora possono proseguire i lavori"

Ora sarà la volta del passaggio più importante, quello della messa in sicurezza della struttura. Sistemati anche i danneggiamenti frutto degli atti vandalici dei giorni scorsi. E’ quanto emerso dall’incontro tra la società Publiacqua, la ditta esecutrice dei lavori e l’amministrazione provinciale, durante il quale è stato firmato il verbale che formalmente riconsegna il cantiere alla Provincia di Pistoia per il prosieguo dei lavori sul torrente Bure. La ditta, che può quindi iniziare da subito le operazioni di messa in sicurezza del ponte – spiega una nota dell’amministrazione provinciale – , potrà lavorare fino al 28 febbraio come indicato nell’ultima ordinanza emessa dalla Provincia. A partire da ieri la ditta inizialmente provvederà a risistemare il cantiere danneggiato dagli atti vandalici delle scorse settimane, per poi avviare le operazioni inerenti i lavori al ponte. L’impegno assunto dall’amministrazione – prosegue la Provincia – è quello di anticipare la riapertura del ponte prima della data prevista, almeno parzialmente. Una volta trascorsi i ventotto giorni che servono per la tiratura del cemento, infatti, sarà possibile riaprire la strada con il senso unico alternato ai mezzi leggeri ed ai pedoni. Restano quindi esclusi i mezzi sopra le 3,5 tonnellate.

"L’auspicio della Provincia è quello di poter riaprire a senso unico alternato quando le condizioni del manto stradale lo permetteranno – spiega Lisa Amidei, consigliera delegata alla viabilità -. Contiamo di poterlo fare trascorso il tempo di tiratura dell’asfalto, questo consentirebbe alla maggior parte dei cittadini di tornare ad usufruire della struttura viaria. Naturalmente, qualora i lavori dovessero terminare prima della data del 28 febbraio, e questo ce lo auguriamo fortemente, sarà annullata l’ordinanza vigente in conseguenza della completa riapertura della carreggiata".

Il consigliere delegato al trasporto pubblico locale, Matteo Giusti, precisa che, relativamente al servizio, sono confermate per le zone di Pontenuovo e Santomato le corse della mattina per gli studenti e quelle del pomeriggio per i pendolari con le deviazioni già in essere.