Riparato il monumento ai Caduti

Nei giorni scorsi è stato ripristinato del tutto il monumento ai Caduti di piazza Vittorio Veneto, danneggiato inavvertitamente dall’urto con un veicolo lo scorso anno. L’episodio in questione risale all’inizio dell’estate 2024, partendo da un verbale della polizia municipale dello scorso 23 agosto: "Nel quale – si legge – veniva constatato che un operatore di Alia durante il proprio servizio aveva urtato con il veicolo spazzatrice la colonna in travertino e la recinzione in ferro battuto poste al Monumento ai Caduti di Piazza Viale Veneto, provocandone la rottura".

L’argomento è di recente approdato anche in consiglio comunale, con i consiglieri di centrosinistra che avevano presentato un’interrogazione (protocollata nel dettaglio lo scorso marzo), per chiedere conto all’amministrazione di quanto accaduto e di come intendesse agire per ripristinare quella parte dell’opera, considerando il tempo nel frattempo trascorso. Una volta che l’assicurazione ha provveduto a liquidare l’ammontare del danno, il Comune ha conferito a un marmista l’incarico di provvedere alla realizzazione di una nuova colonna in travertino, a fronte di un esborso complessivo di circa 2.300 euro. E l’operazione di sostituzione si è conclusa qualche giorno fa, chiudendo così un capitolo che si era aperto otto mesi fa.

G.F.