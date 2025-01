Riparato dopo la tempesta l’orologio della chiesa di Popiglio

È passato un mese da quando una violenta tempesta di vento ha danneggiato l’orologio del campanile della chiesa di Popiglio, spezzandone il quadrante. Un danno importante per la suggestiva porta d’ingresso al Comune di San Marcello Piteglio, uno sfregio sulla facciata duecentesca. Grazie al lavoro di un gruppo di volontari l’orologio del campanile è stato riparato e restituito allo splendore originario.

"Nel mese di novembre – ci racconta uno di loro – una violenta tempesta di vento aveva danneggiato gravemente l’orologio del campanile di Popiglio, lasciando al suo posto un buco che aveva suscitato tanta amarezza. Questo importante simbolo centenario del paese, che svetta sul campanile vecchio otto secoli, accoglie le migliaia di visitatori che transitano dalla Statale 12, dell’Abetone e del Brennero, verso la Montagna Pistoiese e l’Abetone, era tanta la preoccupazione per questo danno che rischiava di fare perdere la sua dignità storica a questo simbolo e al paese.

Grazie all’impegno straordinario dei volontari del paese, la parrocchia guidata da don Adamo ha visto una bella mobilitazione e l’orologio è stato interamente ricostruito con un lavoro artigianale svolto con cura certosina e in puro spirito di volontariato. Le operazioni sono iniziate con l’acquisto di un nuovo quadrante bianco, nello stesso materiale del precedente, e mantenendo intatto lo stile originale. I numeri in ottone, recuperati dall’altro orologio, sono stati riposizionati con la stessa tecnica di oltre cinquant’anni fa, dopo essere stati accuratamente ridipinti. Il quadrante, dal diametro di poco meno di mezzo metro, è stato sollevato con corde fino in cima al campanile, dove i volontari lo hanno montato. Il restauro ha incluso anche la manutenzione delle lancette e il ripristino del meccanismo interno per garantire la corretta indicazione dell’ora.

Tutto il lavoro è stato completato prima della vigilia di Natale. Ora il campanile di Popiglio torna ad accogliere con orgoglio cittadini e turisti in viaggio verso l’Abetone e le bellezze del territorio – conclude il volontario – offrendo un caloroso benvenuto e una testimonianza del valore della collaborazione".

Andrea Nannini