Rinnovo Rsu Hitachi, manca ancora la data

Siamo oramai a fine mese ed ancora non c’è traccia della data prescelta per il rinnovo della Rsu all’interno di Hitachi Rail Italy di via Ciliegiole. In fabbrica divampa la polemica oramai da diverso tempo, soprattutto dopo che la Commissione elettorale aziendale, a inizio marzo, ha rimandato tutto al Comitato nazionale di garanzia in seguito ad una presunta mancata regolarità della lista della Fiom Cgil con l’immediata richiesta di intervento da parte di Fim-Cisl e Uglm. "Era stata richiesta una convocazione in tempi celeri della Commissione – dice la Fiom in una nota – non è più accettabile perdere tempo: le nostre liste sono state presentate nei tempi e nei modi previsti dal regolamento, con tanto di ricevute e comunicazione da parte dei commissari elettorali della nostra sigla agli altri. Perché questo atteggiamento di Fim e Uglm: hanno paura di andare al voto?". Indipendentemente dalla campagna elettorale in corso, la sensazione è di una mancanza di coesione interna per quanto riguarda le varie sigle sindacali dentro Hitachi Rail Italy con battaglie legali, ricorsi e quant’altro che destano discussioni e dibattiti all’interno dell’azienda andando ad acuire un clima tutt’altro che facile fra i lavoratori. "Quest’ultimi – continua la Fiom Cgil – hanno già perso troppo tempo dietro a questa "partita a nascondino" delle altre due sigle. Abbiamo la necessità di dare ai lavoratori di Hitachi una Rsu regolarmente in carica". Allo stesso tempo gli altri sindacati non restano con le mani in mano e stanno già preparando le contromosse in questa partita a scacchi che si sta iniziando a protrarre un po’ troppo nel tempo, distogliendo anche l’attenzione dalle vere tematiche aziendali e di tutela dei lavoratori.

S.M.