Rinnovare la Carta di Identità Elettronica a Quarrata: Appuntamento Urp

Dal primo agosto i cittadini con carta d’identità in scadenza o già scaduta potranno contattare l’Ufficio per le relazioni con il pubblico per il rinnovo che avverrà, su appuntamento, nello stesso ufficio, in piazza Risorgimento 40, allo sportello dedicato. Il servizio di cortesia Urp sarà svolto con il servizio di rilascio e rinnovo carte d’identità ordinario da accesso libero (quindi non su appuntamento) allo sportello anagrafe in Piazza della Vittoria 1. I residenti nel Comune di Quarrata interessati al servizio di cortesia Urp, dovranno telefonare a questi numeri: 0573.771213220 e fornire email personale e recapito telefonico. Riceveranno così le brevi istruzioni su come effettuare il rinnovo e l’avviso PagoPA dell’importo di legge per il rinnovo, pari a 22,21 euro ( a cui possono essere applicati costi di commissione), che l’utente dovrà saldare entro i tre giorni precedenti all’appuntamento di rinnovo. Possono ottenere il rinnovo della carta d’identità su appuntamento all’Urp i cittadini residenti nel Comune di Quarrata con carta d’identità scaduta, o in scadenza entro 6 mesi dall’appuntamento, dotati di indirizzo email personale e recapito telefonico, paganti, entro tre giorni dall’appuntamento, l’avviso PagoPA personale che sarà inviato all’indirizzo email fornito dal richiedente al momento di definizione concorde dell’appuntamento. Attenzione: il servizio di cortesia Urp di rinnovo carte d’identità su appuntamento comporta la ricezione esclusiva di carta d’identità elettronica (Cie) che arriva nel formato tessera sei giorni lavorativi dopo la conclusione del rinnovo. Se si necessita di una carta d’identità cartacea, per documentati e reali motivi di urgenza legati a un viaggio prossimo, occorre recarsi esclusivamente dallo sportello anagrafe in piazza della Vittoria, 1.

red.pt