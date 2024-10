Rinascita di Villa Vittoria. San Marcello festeggia

SAN MARCELLO

Ci sono voluti 15 anni e un paio di milioni di euro ma San Marcello può tornare a essere orgogliosa di Villa Vittoria nella sua veste rinnovata. Ne parla il sindaco, Luca Marmo, in una comunicazione affidata ai social: "Sono appena terminati i lavori per l’implementazione dell’illuminazione architettonica di Villa Vittoria, –scrive il primo cittadino - un intervento di valorizzazione anche estetica della struttura che finalmente chiude un lungo e duro lavoro curato dall’amministrazione dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese. I lavori alla struttura, fatte salve le pertinenze esterne che ancora devono essere terminate, - prosegue la nota - erano ormai conclusi da più di un anno, tanto che attualmente Villa Vittoria ospita la scuola superiore per dare spazio agli studenti in attesa che si concludano gli interventi di efficientamento sismico ed energetico in corso sull’edificio scolastico di proprietà della Provincia.Con la fine del prossimo anno scolastico la struttura tornerà alla sua funzione originaria, e cioè l’erogazione di servizi pubblici a partire da quelli dell’Unione di Comuni che ne è proprietaria. L’amministrazione comunale – conclude Marmo - esprime soddisfazione per questo risultato, nella consapevolezza che quei profili e quelle luci, d’ora in poi, renderanno più piacevole la vista della nostra Montagna a beneficio dei cittadini e dei turisti in transito". Il fabbricato era di proprietà della defunta Comunità Montana e ne ospitava gli uffici, poi temporaneamente trasferiti a Limestre, fino a quando, a seguito di una serie di vicende, tutto il patrimonio, sia liquido che immobiliare, venne trasferito alla Provincia con risultati di scarso rilievo e in una situazione oggettivamente difficile. Poi, tutto ciò che era stato oggetto del trasferimento è andato all’Unione dei Comuni, che di fatto ha sostituito la Comunità Montana, lasciando nel tortuoso percorso anche diverse situazioni mai risolte. Attualmente, il fabbricato è stato alzato di un piano, ospitandoun salone per attività convegnistiche. I fondi per completare il progetto derivano da un accordo tra Regione Toscana e Comunità Montana. Una volta che gli studenti delle superiori potranno tornare nella loro sede, Villa Vittoria sarà dedicata ai servizi previsti, incluso il Centro per l’impiego.

Andrea Nannini