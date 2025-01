Rinasce "Il Raggio di Sole". Nuovi spazi per gli ospiti

Tanta gente a autorità sono intervenute alla cerimonia del taglio del nastro, per l’inaugurazione delle opere di riqualificazione del Centro Socio-Riabilitativo "Raggio di Sole" di Lamporecchio. L’intervento è stato reso possibile grazie al finanziamento del fondo inclusione delle persone con disabilità (DM 29 novembre 2021), attraverso il settore sociosanitario della Regione Toscana: al Centro sono stati destinati 47.000 euro del fondo ai quali si sono aggiunti 60.000 euro messi a disposizione dal Comune di Lamporecchio. L’investimento complessivo ha permesso l’istallazione dell’ascensore, l’ampliamento del terrazzo di ingresso e la sistemazione delle aree esterne, oltre al rinnovo di alcuni arredi e attrezzature. Alla cerimonia erano presenti l’assessora alle Politiche Sociali della Regione Toscana Serena Spinelli, Stefano Lomi, direttore della società della salute Valdinievole, Simona De Caro, presidente della Sds; il sindaco di Lamporecchio Anna Trassi e tante altre persone.

"Come SdS abbiamo la necessità di far sentire questi luoghi delle comunità di tutta la Valdinievole – ha detto la presidente Simona De Caro -. Questo Centro è un vero fiore all’occhiello, con operatrici e operatori fantastici, in un contesto ambientale particolarmente bello". "Come sindaco e come medico sono orgogliosa di questo Centro che anch’io conoscevo ma che non avevo avuto modo di visitare personalmente. Posso dire che questa è una realtà alla quale tutti noi dobbiamo stare vicini come amministratori e come operatori sanitari", ha aggiunto il sindaco di Lamporecchio, Anna Trassi, che ha sottolineato di aver solo portato a compimento un’opera iniziata dalla precedente amministrazione. A tale proposito è intervenuto l’ex assessore Daniele Tronci, che ha sempre creduto e lavorato a questo progetto: "il presente intervento oltre a rendere più accessibile e aumentare gli spazi utilizzabili rimette al centro l’impegno di tornare a investire sulla struttura".

"Un ringraziamento particolare va a Regione Toscana, agli operatori del Centro", ha affermato Stefano Lomi, direttore della Società della Salute. " Come Regione sono felice di poter investire in strutture come Raggio di sole per la qualità dei progetti e per le risposte decisive che danno alla comunità", ha commentato Spinelli.

