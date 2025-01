Rifondazione. Eletti i delegati al congresso

Si è svolto il dodicesimo congresso del Circolo intercomunale della Piana pistoiese di Rifondazione comunista, che comprende i comuni di Agliana, Quarrata e Montale. I lavori del congresso si sono tenuti alla Casa del popolo di Montale. Dopo la relazione introduttiva del segretario del circolo e la presentazione dei documenti base, propedeutici al dibattito dei due dirigenti nazionali presenti, Sabrina Lazzerini e Niccolò Martinelli, si è aperta la discussione con numerosi interventi degli iscritti. Si è registrata la partecipazione del sessanta per cento degli iscritti al circolo della Piana. Gli intervenuti hanno espresso, in sintonia con le tesi del Partito, le loro posizioni sulla grave situazione internazionale con numerosi focolai di guerra in varie parti del mondo e sulla situazione politica sia a livello nazionale che locale. A stragrande maggioranza è stata approvato il documento numero uno della Dirigenza nazionale del Partito, denominato: "Fuori la guerra dalla storia, per un’alternativa antifascista e popolare alla guerra ed al neoliberismo". Al termine del dibattito è stato approvato, all’unanimità, un ordine del giorno a sostegno dell’unità dei comunisti nell’area della Sinistra Alternativa. Infine, con voto unanime, sono stati eletti i tre delegati al Congresso provinciale: Gianpaolo Coppini, Carlo Papi (nella foto) e Nello Sinatti. L’assemblea ha eletto anche il nuovo comitato direttivo del Circolo della Piana, composto da: Gianpaolo Coppini, Vittorio Fusciani, Federico Gelli, Carlo Papi, Massimiliano Sarno. Nella prossima riunione del direttivo si procederà all’elezione del segretario politico e del tesoriere. p.s.