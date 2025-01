Rifondazione Comunista. Oggi pomeriggio il congresso

Rifondazione Comunista a congresso, oggi, per analizzare il quadro politico e avviare una riflessione. I lavori inizieranno alle 15 nei locali della Federazione Provinciale.

"Teniamo il nostro Congresso in una situazione sociale, economica e politica complessa, piena di pericoli per la pace, per l’ambiente, per la tenuta democratica dell’intero continente, per i diritti dei lavoratori e lavoratrici e per le condizioni di vita delle masse popolari ma anche dei ceti medi, ormai proletarizzati – dice il segretario uscente Ivano Bechini che propone anche un confronto con le forze della sinistra sociale e politica –. Affrontiamo questa fase politica e questo appuntamento con l’ambizione di proporre un confronto all’insieme delle forze sociali, culturali e politiche democratiche, indispensabile per rilanciare la sfida dell’egemonia in senso gramsciano, contro la subalternità che, in questi decenni, ha chiuso la prospettiva di un altro mondo, nuovo e più libero dai condizionamenti del capitale e ha ridato forza ad una destra pericolosa e regressiva".

Al congresso saranno presenti anche alcune personalità pistoiesi e i rappresentanti delle maggiori associazioni democratiche provinciali.