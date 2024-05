Rifiuti lasciati da giorni. La protesta dei residenti

Alia nella bufera, non bastava l’aumento della Tari che passa in tre anni da 1 milione e 900 mila euro a oltre 2milioni e 319 mila, con un aumento che supera il 20% e che ricade tutto sulle tasche dei cittadini, nonostante il Comune abbia previsto una serie di riduzioni in base al reddito ma, la spesa non è paragonabile alla poca soddisfazione della gente; il servizio porta a porta non soddisfa e nei giorni scorsi non è stato neppure effettuato, nonostante la stessa Alia avesse diramato una nota in cui specificava che la raccolta della carta sarebbe stata spostata di alcuni giorni a causa del fatto che il giorno previsto coincideva con la festività del primo maggio.

La triste realtà è che, in buona parte del Comune di San Marcello Piteglio, a partire da Popiglio fino a una notevole parte del paese di Maresca, per prendere due estremità territoriali, la raccolta è stata effettuata solo in alcune zone. Siccome il meteo non si è adeguato alle esigenze del gestore dei rifiuti, tutto il territorio comunale si è trovato costellato di contenitori della carta pieni d’acqua, spesso rovesciati, e lo svuotamento dei contenitori è stato effettuato con una settimana di ritardo. Gli abitanti di via della Vittoria dell’incuria hanno fatto ormai un cavallo di battaglia da anni. L’isola ecologica, peraltro posta davanti a una casa di riposo per anziani e nelle immediate vicinanze della scuola materna ed elementare, versa da tempo nel degrado. Pensando che l’estate è ormai prossima l’invito che viene rivolto è di dedicare maggiore attenzione allo svuotamento dei cassonetti e alla pulizia dell’area. Alla Casa Famiglia la raccolta differenziata viene fatta all’interno del perimetro della struttura e Alia si deve occupare solo del ritiro, argomento sul quale non risultano esserci stati problemi, ai cassonetti vengono conferiti solo rifiuti indifferenziati e la siepe nasconde i contenitori alla vista degli ospiti, chi passa dalla strada però, la sporcizia la nota e, via della Vittoria è un passaggio obbligato per raggiungere la piazza del paese e poi le piscine e la Foresta del Teso.

Andrea Nannini